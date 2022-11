Jak reagují znamení zvěrokruhu na alkohol. Některá pití vysloveně ničí. Co vás?

Je přirozené, že každý z nás reaguje na alkohol jinak. Věděli jste, že to, jak se chováme s alkoholem krvi, ovlivňuje i naše datum narození? Jak jednotlivá znamení zvěrokruhu reagují na alkoholové opojení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani jsou rádi středem pozornosti a čím více mají alkoholu v krvi, tím je tato jejich potřeba znásobena. Jakmile se napijí, dostanou ještě větší kuráž a velice rádi flirtují. To je často dostává do nepříjemných situací, zejména pokud mají vedle sebe partnera a o to víc, pokud mají vedle sebe žárlivého partnera. Jakmile se napijí, prostě neznají meze.

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka bývají pěkně nemotorní. Stačí jim pár skleniček. Klopýtají a motají se tak, že je bezpečnější, když sedí na židli nebo v křesle. Často se stává, že se nakonec zhroutí ke spánku na první pohovce, kterou potkají. V opilosti jsou i nevyzpytatelní, ale alkohol jim většinou dodává veselost.

Býci se zhroutí na první pohovku, kterou potkají. Někdy se úplně netrefí. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Když Blíženci pijí, vydávají ze sebe hodně emocí. Pokud ještě krátce předtím hráli tvrdě, aby se ukázali jako drsní, po pár skleničkách začnou projevovat mnoho citů, někdy až extrémně. Není vyloučeno, že si začnou stěžovat na svůj život, odhalují méně veřejných aspektů a zjistí, že pláčou kvůli nějakému bývalému. Zkrátka, když pijí, doslova ztrácejí smysl pro sebekontrolu, říkají, co je napadne. Dobré je, že si druhý den většinou nic z toho, co řekli, nepamatují.

Rak (22.6. - 22.7.)

Zrozenci Raka jsou citliví lidé i za střízliva, takže když to s pitím přeženou, stanou se z nich opravdoví ufňukanci. Stěžují si na všechny kolem. Ať už je to film, který viděli, přítel, kterého neschvalují, anebo nějaký problém, který je pronásleduje. A nakonec se u toho rozpláčou. Jakmile se jim však uleví, bývají příjemnými společníky.

Rak se potřebuje u alkoholu vyfňukat. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Se zvyšujícím se množství alkoholu bývají Lvi povrchnější. Zcela zaujatí sami sebou začnou přemýšlet o svém vzhledu a ještě otevřeněji než obvykle usilují o souhlas ostatních. Ty situace bývají tak trapné! Lvům je to však úplně jedno.

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny mají v alkoholovém opojení tendenci dávat najevo všechen hněv, který si jinak nechávají pro sebe. Opilí bývají kritičtí, hádaví a někdy dokonce i agresivní. Vždy zanechají ty, kteří jsou v jejich blízkosti, v šoku. Někdy mohou vypadat vesele, ale stačí velmi málo, aby se jejich nálada změnila.

Pannám dává alkohol zabrat. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Když Váhy pijí, mají tendenci vidět věci z jiné perspektivy. Najednou se jim třeba vybaví řešení věcí, o kterých předtím dlouho přemýšleli. Vůči ostatním se projevují otevřeněji než kdy jindy, říkají o sobě věci, o kterých by normálně mlčeli. Stávají se zkrátka komunikativnějšími, otevřenějšími a pohodovějšími, než obvykle jsou.

Štír (24.10. - 22.11.)

Lidé narození ve znamení Štíra v alkoholovém opojení mluví více, než jindy. Přemítají o všem možném a to nahlas. O problémech světa, politice, o sousedech či kolezích v práci. Rádi mluví dlouho a nemají rádi, když je někdo přerušuje. Jakmile skončí svůj monolog, stanou se veselejšími a nakonec bývají i celkem zábavní.

Se Štíry bývá nakonec zábava. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci pijí rádi a někdy i příliš mnoho, nestávají se však nikdy závislí na alkoholu. Rádi se baví a alkohol jim pomáhá uvolnit se. Jenže často ztrácejí reálné vidění světa, což je vede k postojům, které mohou být pro mnohé přehnané, a ke slovům, která někdy mohou druhé zranit. Bývají krutě upřímní, oni si však vůbec neuvědomují, že by někoho zranili.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Těžce pracující Kozoroh si dá rád sklenku (i víc) alkoholu, aby si po velké dřině prostě vyčistil hlavu. Většinou zdrženliví jedinci se po alkoholu stávají odvážnějšími, najednou získají sílu vyzkoušet věci, které vždycky plánovali, ale nikdy je neuskutečnili. Po návratu k rozumu a do střízlivosti vidí tyto okamžiky jako úlety, čímž ale riskují, že oklamou ty, kteří v ně skutečně věřili a plánovali s nimi.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou obvykle klidní lidé. Když se však napijí, mají tendenci se měnit, stávají se hovornějšími a bývají přímočařejší. Jejich obvykle mírumilovná povaha se mění a nutí je, aby reagovali na všechny provokace kolem. Jejich okolí takové chování nečeká a celková atmosféra kolem Vodnáře pak bývá značně napjatá. Naštěstí se to stává jen zřídka a obvykle to trvá krátkou dobu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Když Ryby pijí, většinou mlčí. Někdy proto, že se ztrácejí ve svém světě snů a fantazií, za kterými se chtějí honit, jindy proto, že je převládne melancholie, která je nutí přemýšlet o některých aspektech svého života. Alkohol jim prostě nesvědčí, některým Rybám však může pomoci lépe se vyjádřit z uměleckého hlediska a umožnit jim překonat své limity.

