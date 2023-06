Znamení, která pomáhají jiným a sebe zanedbávají. Nedělejte to, zničíte se

Patříte mezi ty lidi, kteří jsou spokojenější, když vidí šťastné lidi kolem sebe, než kdybyste byli na vrcholu vy sami? Tak v tom případě pozor, měli byste začít myslet i sami na sebe nebo to s vámi zle skončí. Neupozaďujte se, každá bytost má právo na štěstí!

Jste tak hodní, až si ostatní klepou na čelo? Zajímá vás více blahobyt druhých, než váš vlastní? Pak s tím začněte něco dělat. Není normální, abyste neustále pomáhali druhým a zanedbávali sebe. Která znamení zvěrokruhu mají největší sklony k této životní chybě?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři vůbec nemyslí na sebe a své štěstí. Od malička jsou vychováváni v tom, že musejí pomáhat druhým a je jedno, co je to bude stát. Proto se často dopracují k tomu, že nic nemají, ale jejich okolí se díky jejich práci a zkušenostem má skvěle. Klidně upozadí své záležitosti, jen aby pomohli druhým.

Klasickým příkladem je to, že když si Vodnář staví například dům a někdo potřebuje jeho cihly nebo pomoc, tak klidně zanechá práce na svém a jde pracovat na cizím. Přece neodmítne prosbu někoho známého, i kdyby on sám kvůli tomu měl mít problémy. Stejné je to i s penězi, Vodnář vám dá i poslední tisícovku a pak bude do výplaty žvýkat suché rohlíky. Důležité pro něj je, že spokojeni budete vy. Často je to pro něj až sebezničující.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou milovníci rodiny a rodinného života, kterému podřizují všechno. Jejich děti a partner jsou jako ze škatulky a mají vše, co si jen usmyslí. Raci se ale kvůli tomu zanedbávají a nemají na sebe vůbec žádný čas. Rodina je pro ně vším. To je samozřejmě chvályhodné, ale měli by začít myslet i sami na sebe nebo zle skončí.

Nikdo nechce po svém boku někoho ztrhaného, bez energie a chuti o sebe dbát. Měli byste tedy začít dělit svůj čas a zájem mezi rodinu i sebe, nebo by se mohlo brzy stát, že na vše zůstanete sami a váš partner vám uteče za někým, kdo má rád i sám sebe a nevypadá jako strašák do zelí. Je sice skvělé, že vaše děti mají vše, vy na to ale můžete taky pěkně doplatit.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mají dobrosrdečnost v povaze. A to až takovou, že se klidně rozdají, jen aby se jejich okolí mělo dobře. Jsou to přesně ti lidé, které se s vámi rozdělí o poslední krajíc chleba a ještě vám dají větší kus, jen aby měli jistotu, že vy jste pořádně najedení. Bohužel to ale ovlivňuje jejich život, každý je totiž zneužívá. Jejich okolí ví, že Štír je nikdy neodmítne.

Chcete-li mít i svůj vlastní život uspořádaný a v pořádku, prostě musíte myslet i sami na sebe. Nejde, abyste se starali o cizí a sebe zanedbávali, jinak špatně dopadnete po fyzické i zdravotní stránce. Vaše tělo také potřebuje někdy odpočívat, vypnout a regenerovat, proto na to myslete a naučte se svému okolí říkat ne. Nebojte se, ono to zvládne i bez vaší pomoci.