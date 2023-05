Tato znamení zvěrokruhu nenávidí sama sebe a příšerně se tím ničí. Znáte je?

Mnozí z nás jsou zatížení negativním sebevědomím. To je zakořeněno ve špatných zkušenostech z dětství, v traumatech během dospívání, ale také v našem horoskopu. Některá znamení zvěrokruhu jsou dokonce náchylná k sebenenávisti. Zajímá vás, která to jsou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé ve znamení Panny jsou plní pochybností o sobě samých. Ze všech znamení patří mezi nejvíce odsuzující, a to nejen ostatních, ale jsou nemilosrdní i sami k sobě. Nikdy si nepřipisují zásluhy za své úspěchy a věčně na sobě hledají chyby. Způsobuje jim to nespavost a vyzařují často negativní energii. Kvůli tomu jsou náchylní třeba k nezdravému stravování, alkoholismu či jinému rizikovému chování.

Panny jsou nemilosrdní k druhým i sami k sobě. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Zrozenci v Blížencích propadají neustálé sebekritice a nekonečné úzkosti. Vůbec si neuvědomují, že většině lidí připadají zcela normální. Pokud Blížencům řeknete, že jsou skvělí, okamžitě vám nedůvěřují. Své duše sužují výčitkami za to, co se stalo už dávno v minulosti a co si nikdy neodpustili. Neustále přemýšlejí, nedokáží pouštět věci z hlavy a užívat si života.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah jsou pozoruhodní svou negativitou, ale také tím, jak to dokáží skrývat. Nosí masku vysokého sebevědomí, neustále si stěžují na ostatní, přitom hluboce pochybují sami o sobě. To se také snaží všemožně skrývat. Soustředí se jen na to, co se jim nepovedlo, i kdyby to měla být jedna špatná věc ze sta povedených.

Váhy vypadají sebevědomě, ale ve skutečnosti se nenávidí. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Kdo by si pomyslel, že Rak patří do tohoto žebříčku. Lidé narození v tomto znamení jsou mnohem více náchylní k emocionalitě než všechna ostatní znamení. Když dojde na emoce o sobě, Raci se utápí v sebelítosti. Jsou posedlí vším negativním, co se jim kdy v životě přihodilo. Mají o sobě často negativní obraz a dokonce často nesnášejí lidi, kteří jim lichotí a mají je rádi.

Zdroje: collective.world, timesofindia.indiatimes.com