Znamení, která se dožívají nejvyššího věku. Patříte mezi ně?

Patříte mezi dlouhověká znamení, která se dožijí vysokého věku a budou se těšit pevnému zdraví? Pokud se správnou prevencí vyvarujete následujících nešvarů, čeká vás krásný život plný vitality.

Některá znamení se mohou těšit pevnému zdraví a dlouhověkosti jen díky pár drobnostem, které když budou dodržovat, budou se mít skvěle. Jiná to mají složitější a celý život se potýkají s nejrůznějšími zdravotními problémy. Patříte právě vy mezi ta znamení, která se budou těšit pevnému zdraví a dožijí se vysokého věku v plné síle?

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou velcí sportovci, kteří dodržují zdravý životní styl dnes a denně. Jí ovoce, zeleninu, pouze drůbeží maso a ryby. Nezapomínají ani na potravinové doplňky, a když se minimálně dvakrát týdně nedostanou do posilovny, jejich nálada spadne na bod mrazu. Od svého protějšku také vyžadují sportovní nadšení a vyznávání zdravého životního stylu.

Jediné, co by mohlo Blížencům překazit dlouhověkost, je vysoký krevní tlak. Často se totiž rozčilují. Pokud začnou držet své emoce na uzdě a budou více relaxovat, zlepší se i tento jediný zdravotní problém, který by je mohl trápit. Poslední věc, nad kterou by se měli Blíženci zamyslet, je přílišná sebekázeň. Není nutné jíst sedm dní v týdnu jen zdravě, dejte si jednou týdně takzvaný „hříšný" den a dopřejte si jedno jídlo, na které máte opravdu chuť. Uvidíte, jak se vám zlepší nálada!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy mají neuvěřitelný metabolismus, i přestože jí všechno a dortíček či brambůrky si klidně dají i v jedenáct večer. Jsou neustále štíhlé a jejich tělo je vypracované. Příroda jim dala do vínku pevné, krásné a zdravé tělo, které je provází vitálním životem. A na rozdíl od ostatních lidí mohou sníst cokoliv.

Jediný problém, který by mohl Váhy trápit, je vyšší cholesterol, čemuž by se kvůli jejich stravovacím návykům nikdo nedivil. Nebude to ale nijak katastrofální a snadno ho upraví zdravějším životním stylem. Stačí trocha pohybu, více ovoce, zeleniny a nějakou tu luštěninu. Za pár týdnů budou mít hodnoty v normě.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou neuvěřitelně otužilí a mají kladný vztah ke studené vodě. Nerozhází je tak ani chladné počasí, vítr a déšť. Nikdy jim není zima a cítí se fajn. Jejich tělo chrámem, který by měl být příkladem ostatním. Mají skvělou imunitu a jejich tělo nikdy nepostihla ani chřipka nebo angína. Když mají rýmu, tak je to pro ně šok. Také si ji hlavně muži náležitě protrpí!

Občas však Vodnáře trápí špatný zrak. Měli by tak nosit sluneční brýle a rozhodně se vyvarovat ostrému světlu. Také by měli zajít k očaři, aby jim zrak a tlaky v očích proměřil a poradil jim, jak jednat. Až tento problém vyřeší, čeká je zdraví v plné síle se mohou dožít i stovky.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou znamením, které je neuvěřitelně hygienicky založené. Raci jsou strašně čistotní a jejich domácnost je přímo sterilní. I jejich tělo je čisté, protože se nesetkalo s bacily. Zapomeňte ale, že s vámi Rak pojede tábořit nebo třeba půjde na suchý záchod. Vždy musí mít vše dokonale čisté a hotelové pokoje projíždí s UV světlem.

Bohužel to je však někdy na škodu. V přílišné čistotě hrozí, že si jejich děti nevybudují dostatečnou imunitu a ze školy budou často nosit rýmu a kašel. Jak se říká, čeho je moc, toho je příliš! Sem tam psí chlup ničemu neuškodí a když dítě sebere křupku, která mu upadla na zem, a sní ji, nezemře, nebojte se. Trochu si povolte uzdu, s úklidem to nepřehánějte a hned se vám bude spát lépe.