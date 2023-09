Která znamení skrývají své pocity? Tyto ženy se usmívají, i když se cítí mizerně

Každý z nás určitě měl období, kdy se necítil právě dobře. Některá znamení zvěrokruhu však před ostatními skrývají špatné pocity a i když se necítí šťastně, nedají to najevo. Zejména ženská znamení zvěrokruhu předstírají štěstí, i když uvnitř se cítí hrozně. Které ženy a jejich znamení to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ach, ti zatvrzelí Berani! Tyto ženy se chovají tak, jakoby vše kolem bylo zalité sluncem, ale uvnitř se trápí. Samozřejmě, že by to nikdy nikomu nepřiznaly. Bývají sice upřímné, zejména, co se týče druhých lidí, ale jakmile mají mluvit o sobě a sdělit napřímo, jak se cítí a co prožívají, nedokážou to. Raději si usmívají a dělají, že je vše v pořádku. Někdy se tak chovají i z důvodu, že nechtějí urazit city druhých.

Uvnitř se trápí, ale nedají to najevo. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Chtějí vidět svět v pořádku a bez chybiček, že si často nedokáží přiznat, že takový není. A to včetně jejich osobního života a vztahů. Když se Panny ocitnou v nešťastném partnerství, snaží se ho ze všech sil zachránit. A tak předstírají, že jsou v pohodě, i když nejsou. Nesnesou problémy, se kterými si nedokážou poradit, ale i tak mají stále úsměv na tváři.

Štír (24.10. - 22.11.)

Jakmile ženy ve znamení Štíra procházejí těžkým obdobím, vůbec nevyjadřují emoce. Nejsou ani veselé, ani smutné. Prostě nic. Tyto ženy jsou urputné tajnůstkářky, a tak dělají vše proto, aby si ostatní jejich potíží nevšimli. Doufají, že čas vše vyřeší. Někdy nechávají věci být a ony se skutečně samy nějak vyřeší. Někdy je to však naopak a Štírky se propadají do smutku a melancholie. To byste však na nich nikdy nepoznali.

Štír nedává najevo žádné emoce. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh a prohra? Ani za nic, to nikdy tyto ženy nepřipustí. Patří vždy na první stupeň vítězů a pokud situace směřuje opačným směrem, dokáží vyvinout takovou sílu, snahu a píli, že se většinou obrátí v jejich prospěch. Potřebují k tomu, kromě obrovské dřiny, i dostatek času. Kozorožky umí být trpělivé a i když během této doby nejsou šťastné, nebývají smutné. Jsou spíš nervózní, ale to na nich nikdo nepozná. Vítězové ani případnou prohru nesmí dát najevo.

