Ženská znamení, která to vůbec neumí s muži a neustále se trápí

Máte pocit, že i když se snažíte sebevíc, tak to s muži neumíte a každý váš vztah skončí katastrofou? Pak to možná není vaše chyba, ale prostě jen patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která mají v lásce smůlu a neustále se z toho hroutí. Jaká znamení to jsou?

Snažíte se být tou nejlepší partnerkou pod sluncem, ale nepomáhá to a váš vztah vždy skončí pomalu dříve, než začne? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která to s muži prostě neumí, a i kdyby se rozkrájela, lásku jim to nepřinese. Která znamení se kvůli mužům trápí nejčastěji?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana to s muži vůbec neumí, i když se sebevíc snaží. Bohužel však jejich snaha působí spíše rozpačitě až trapně a ve finále se jim jejich vysněný partner za zády vysmívá. Tyto ženy se totiž snaží své lásce splnit vše, na co jen pomyslí, a to, i když se jedná o sebevětší nesmysl. Žena ve znamení Berana si to ale neuvědomuje a snesla by pro potenciální lásku modré z nebe.

Muži toho však tak maximálně zneužívají a ze ženy ve znamení Berana si udělají otroka. Za zády se jí pak posmívají a s kamarády ji využívají k nejrůznějším činnostem pro zpříjemnění života. A žena Beran je bez rozmyslu plní a pak se trápí, co je zase špatně, že s ní její vyvolený nechce být. Když si konečně uvědomí, že ji jen využívá, zlomí jí to srdce.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou vášnivé, divoké, hlučné a nic si nenechají líbit. Vždy si ale vyberou svůj přesný opak, kterým je muž plachý, tichý, vyčkávající a snažící se ničím nevyčnívat a nevybočovat. Tomu samozřejmě zpočátku žena ve znamení Lva imponuje. Bohužel ale ne na dlouho. Život po jejím boku je totiž pro tyto muže neúnosný a nepříjemný, chtějí mít totiž klid a ne neustále řešit nějaká dramata.

Většinou to dopadne tak, že si Lvici zablokují na telefonu i na sociálních sítích a už se jí nikdy neozvou. Ženy ve znamení Lva to nemohou pochopit a neumí si připustit, že by dělaly něco špatně. Trápí se, protože si myslely, že je vše v nejlepším pořádku. Nejhorší na tom ale je, že se nepoučí a po čase si zase najdou muže, který je nerozdýchá a opustí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy Střelkyně nemají štěstí na muže, protože jsou neskutečně sobecké a vše musí být po jejich, což chlapy po krátké době přestane bavit, a když vidí, že se Střelkyně nehodlá změnit, tak je opustí. A není se čemu divit! Tyto ženy opravdu myslí jen na svůj prospěch a navíc jsou arogantní a často i zlé. S muži to prostě vůbec neumí a pak se trápí, proč jsou zase samy.

Kdyby se Střelkyně začaly zajímat i o něco jiného, než jen o sebe a občas také udělaly něco pro ostatní, především pak pro svého milého, vypadalo by to jinak. Takhle opět skončí samy, protože jejich vysněný partner nebude chtít být s někým, kdo není empatický.