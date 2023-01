Vědmy podle znamení: Tito lidé vědí, co se stane. Jejich intuice je neomylná

Intuitivní znamení zvěrokruhu mívají jedinečně umístěné hvězdy v době svého narození. Dokáží vycítit, co přijde, vidět budoucnost a předpovědět následující události. Která znamení mají tyto schopnosti?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb jsou určitě nejintuitivnější z celého zvěrokruhu. Jsou to hlubocí snílci, a proto bývají vždy spojení se svým nitrem. Tato velmi speciální schopnost jim umožňuje zachytit všechny detaily toho, co se děje kolem nich. Dokáží naslouchat, což je vlastnost, která jim umožňuje předem pochopit, jak by se mohly věci odehrávat. A nejen to.

Jsou také schopni vydat se správnou cestou a udržet pozornost vysoko, aby se mohli během cesty změnit na základě toho, co jim říká jejich šestý smysl. Jsou také instinktivní, protože necítí potřebu plánovat dopředu. Navíc jsou si velmi jisti sami sebou. Nebojí se chyb, protože věří, že dokáží preventivně vyřešit každý problém v životě. S oblibou se věnují i věštění z ruky.

Štír (24.10. - 22.11.)

Všichni narození ve znamení Štíra mají mnoho vlastností, které mají Ryby. Jejich introspektivní schopnost je ve skutečnosti úplná a to jim umožňuje důvěřovat sobě a své intuici, aniž by měli sebemenší strach z budoucnosti. Nekladou si příliš mnoho otázek a většinou se dobře řídí svým instinktem, který, nutno uznat, je často neomylný. Jejich volby je nezradí proto, že jsou precizní a ne proto, že jsou dokonalí, ale proto, že umí naslouchat sami sobě tak dobře, že si snadno udělají obecný obrázek o tom, co by se mohlo stát v důsledku každého jejich rozhodnutí. Štíři jsou velmi zdrženliví a nemají tendenci se otevírat ostatním. Jejich predispozici pro bystrost a intuici obdivuje jejich okolí, které se na ně často spoléhá při radách v nejrůznějších životních situacích.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Při hledání věčné rovnováhy jsou ti, kdo se narodili ve znamení Vah, velmi vnímaví, a proto jsou schopni předem vycítit, co by se mohlo stát. Váhy vědí, jak předem vnímat změny, ke kterým v životě často dochází, a jak ukázat odolnost, kterou potřebují, aby mohli všemu čelit. Mají tzv. šestý smysl.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou intuitivní, ale měli by více naslouchat svému srdci a méně úsudku druhých. Pokud se naučí řídit se svými pocity, budou ti nejšťastnější z celého zvěrokruhu a jejich intuice se ještě více rozvine. Lidé narození ve znamení Raka patří také mezi ty, kteří s oblibou vykládají karty a věnují se věštění budoucnosti.



