Znamení, která mají schopnost vidět zázraky. Máte mimořádné schopnosti i vy?

Některá znamení zvěrokruhu přicházejí na svět s tím, že pevně věří v zázraky a vidí je všude kolem sebe. Ostatní jim mohou jen závidět, protože ve všem a na každém vidí spíše to lepší. Tato znamení oplývají většinou dobrou náladou a všichni jsou rádi v jejich blízkosti. Která znamení mají schopnost vidět zázraky?

Máte od vesmíru dánu do vínku schopnost vidět kolem sebe zázraky? Pokud patříte mezi tato šťastná znamení, pak rozhodně ano.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mají dán do vínku dar jasnozřivosti, který umí použít v těch nejvhodnějších situacích. Když se jich tedy držíte, vždy víte jako první, co se bude dít. Vždy, když má přijít něco nového, jedinečného a zázračného, jejich tělem projde takové zvláštní vzrušení a oni prostě vedí, že zázrak je na cestě.

Naštěstí vidí jen pozitivní věci, nemusí se tedy dopředu stresovat nějakou tragédií, ta jim zůstane utajena, stejně jako ostatním smrtelníkům. Vodnář je totiž velmi citlivý, není tedy divu, že vycítí, když se z vesmíru blíží pozitivní vibrace, které způsobují zázraky. Také to bývají velmi slušní lidé, kteří svých schopností nezneužívají, je tedy dobře mít je ve svém okolí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci vidí, když se blíží nějaká výhra. Umí odhadnout čísla, která padnou v loterii a mimo jiné i v casinu se jim velmi dobře daří. Umí odhadnout, který večer vyhrají a který by se na hazard měli vykašlat. Raci jsou tedy pořád při penězích, a jelikož nejsou lakomí, rádi zvou své přátele, platí a dělí se o zážitky, hlavně když je zábava.

Raci jsou velmi společenští a svůj zázračný dar využívají ve prospěch všech. Pokaždé, když mají k dispozici větší obnos peněz, spravedlivě ho rozdělí. Děti, rodina, partner a nikdy nezapomenou ani na charitu. Milují zvířátka a nejeden útulek se díky jejich štědrosti má dobře.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou neuvěřitelně optimistické znamení, které věří v zázraky, proto se pak možná děje i to, že je vidí a umí předpovídat. Když se jim nedaří, neklesají na mysli a soustředí se na to, aby přišel právě zázrak a ze šlamastyky je dostal. Věřte nebo ne, většinou se zadaří a opravdu vše dobře dopadne.

Štírům se příliš nedaří v lásce, ale i zde dojde k zázraku a oni poznají, že je to ten pravý dřív, než se vůbec seznámí a začnou spolu chodit. Pak udělají cokoliv, aby si lásku udrželi, protože to, že se zamilovali, je opravdu zázrak. Své schopnosti Štíři využívají hlavně ve svůj prospěch, ale když vidí, že někomu teče do bot, zázrak se mu silou vůle pokusí přivolat také.