V těchto znameních se rodí lidé, kteří žijí nejdéle. Patříte mezi vyvolené?

I astrologie a datum našeho narození mají vliv na to, jak dlouho budeme žít. Existují totiž znamení, která se dožívají nejdelšího věku z celého zvěrokruhu. I ta si však musí dát pozor na zdravotní potíže, které je ve stáří čekají a které mohou významně ovlivnit kvalitu i délku jejich života. Která znamení zvěrokruhu žijí nejdéle?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana se dožívají vyššího věku především díky své neutuchající energii, která jim byla dána. Jsou velmi odhodlaní a velmi houževnatí, jejich odolnou povahu jen tak něco nezlomí. Jejich schopnost překonávat problémy a obtíže jim dává klíč k dlouhému a prosperujícímu životu.

Ženy v Beranu mohou očekávat nejméně 78 let života, muži až 79 let. Hlavní metlou zdraví Berana zůstává stres, který vede k nespavosti, migrénám a srdečním chorobám. Tito lidé by se měli naučit odolávat stresovým situacím, cestou je meditace a odpočinek, které zbaví hlavu těžkých myšlenek, šedivých vlasů a prodlouží život.

Býci se často dožívají ve zdraví 80. narozenin. Zdroj: Shutterstock

Býk (21.4. - 21.5.)

Dlouhý život slibují hvězdy všem Býkům. Tito lidé jsou tak tvrdohlaví a odhodlaní, že je nic nezastaví. Ženy zrozené v tomto znamení mají příležitost dožít se 80 let, muži ještě o dva roky více. Sklon Býka k obezitě, nemocem urogenitálního systému a kloubů však může výrazně zkrátit léta darovaná z nebes. Pokud se však budou Býci náležitě věnovat prevenci, mohou se dožít i devadesátky.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Znamení Blíženců má vrozený dar, kterým je pozitivita a optimismus. Lidé v tomto znamení patří k těm, kteří jsou schopni lépe čelit životu, zvláště když přináší problémy a potíže. I v těch nejhorších situacích se vždy zvednou a neupadnou do zajetí zoufalství. Umí si užívat života a přítomnosti a dobře vědí, jaké meze se nesmí překračovat. Předností Blíženců je i zdravý životní styl a láska k přírodě. Průměrná délka života mužů je 78 let, žen až 85. Blíženci mají tendenci hledat smysl svého života a přemýšlet o jeho křehkosti. V důsledku toho mohou nastat problémy s dýchacím ústrojím, nadváhou a nemoce končetin. Blíženci by měli pečlivě dodržovat zdravý jídelníček a vyhýbat se vysilujícím dietám.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou velmi odolní. Statečně prožívají četné nemoci, které je vytrvale pronásledují až do vysokého věku. Nejenže někteří z nich musí za svůj život přežít více než tucet nemocí, jsou také náchylní k vážným zraněním. Kozorohové se však nezvdávají a navzdory těmto obtížím se také dožívají poměrně vysokého věku. Ženy až 85 let, muži o něco méně, 80 let. V dospělosti Kozorohy provází vysoké ohrožení kloubů, sluchu, žlučových cest a trávicího ústrojí. Na prevenci by měli myslet už v mládí.

Dlouhověkost není dána všem znamením zvěrokruhu. Zdroj: Shutterstock

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je velmi přesné, spořádané a organizované znamení. Jsou to lidé, kteří při sebemenším zdravotním problému kontaktují lékaře a řeší ho. Jsou to také lidé, kteří jsou zvláště pozorní ke svému životnímu stylu a preferují zdravý životní styl. Snaží se aktivně čelit stresu a všechny tyto vlastnosti jim pomáhají žít velmi dlouhý a zdravý život. Ženy i muži narození v Panně se dožívají až 90 let, i když mnozí z nich mají zranitelný trávicí systém a trpí neduhy souvisejícími s jejich prací. Lidé narození ve znamení Panny by neměli jíst jídla, která dráždí žaludek a také by se neměli přejídat.



