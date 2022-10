Znamení zvěrokruhu, která vás zradí a ani okem nemrknou

Stává se vám často, že si o někom myslíte, že je to váš přítel, ale on vás zradí? Pak se obklopujete špatnými lidmi. My vám prozradíme, která znamení zvěrokruhu občas nemívají žádné svědomí a klidně vás bez mrknutí oka zradí, i když se budou tvářit jako kamarádi.

Na některé lidi je třeba dávat si pozor a ideální je nepřipouštět si je moc k tělu. Určitá znamení navíc mívají sklony zradit v jakékoliv situaci a vám pak zbydou jen oči pro pláč. Patří mezi tato tři znamení i některý z vašich přátel? Dávejte si na něj raději pozor!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny vám sice budou tvrdit, jak jste skvělí, báječní, jak vás mají rády a jak by pro vás dýchaly, ale někdy je opak pravdou. Kde mohou, tak vás pomlouvají. Drží se vás jen proto, že jste hodný člověk, který Panně pomůže v každé situaci, a ona to ví a nebojí se toho zneužít.

Když vás Panna využije a ví, že už z vás nic „nekápne", nebo kdybyste chtěli s něčím pomoci vy, odkopne vás. Nejprve se bude vymlouvat, že nemá čas, potom nebude už ani zvedat telefony a nakonec si vás vyhodí z přátel na sociálních sítích. Vy to možná budete považovat po tom všem, co jste pro ni udělali za zradu, Panna ale ne. Často to bývá její normální jednání s lidmi.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou ambiciózní lidé a vždy chtějí být ve všem nejlepší. Baví je řídit lidi, mít manažerský post a naditou peněženku. S vámi se baví, protože jste stejná liga, ale nejspíš vás upřímně rádi nemají. Nedejbože, aby vás v práci sesadili nebo byste neměli drahé auto a dost peněz, v tom případě přestáváte pro Kozoroha existovat.

Zrada bolí, kvůli kariéře či penězům obzvlášť. Bohužel však Kozoroh často jinak jednat neumí. Vlastní prospěch a kariéra pro něj bývají nadevše. Nemá problém vás nahlásit šéfovi, že jste přišli pozdě do práce nebo něco neudělali, jen aby u něj měl dobré oko a možná si přišel na nějaký ten finanční bonus. Přitom se stále bude tvářit jako váš kamarád.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou rozpolcení a většinou jdou vždy za lepším. Pokud tedy máte přátele či protějšek v tomto znamení, tak pokud chcete, aby s vámi zůstali, musíte být vždy nejlepší. S nikým jiným se po svém boku nesnesou. Bývají někdy povrchní, arogantní a neuvěřitelně vypočítaví. Vše přepočítávají na peníze, které rádi utrácí, ale ne svoje. Ideálně ty vaše! Oni by si pro korunu nechali vrtat koleno.

Když dojde na situaci, kdy je přestanete zvát, platit a pochlebovat jim, klidně vás zradí a najdou si jinou dobrou duši. Otevřete oči dřív, než bude pozdě a vy nebudete mít ani peníze, ani rádoby přítele.