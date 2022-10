Pokud máte pocit, že vám celý život chybí láska, asi patříte mezi tato znamení

Cítíte se osamělí a bez života? Kdykoliv si najdete lásku, tak vás zklame a vy jste zase sami? Pak možná patříte mezi tato znamení.

Máte neustále pocit, že vás nikdo nemá rád? Pokud si myslíte, že nikdy nepoznáte pravou lásku, pak možná patříte mezi tři znamení znamení zvěrokruhu, jež s tím mají celoživotní problém.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mívají pocit, že je nikdo nemá rád, že nejsou oblíbení a že jsou na světě úplně sami. Není to pravda, mají kolem sebe lidi, kteří by za ně život položili, ale Rakům je to pořád málo. Jako by to neviděli a nevnímali. Tohoto tíživého pocitu se prostě neumějí zbavit. Mají to tak nastaveno v hlavě. Mohli byste se obrazně řečeno rozkrájet, a stejně Raka nepřesvědčíte, že ho máte rádi a záleží vám na něm.

Raci jsou navíc pěkní uplakánci a citoví vyděrači. Umí hrát na city, a i přesto, že se jim snažíte pomoci a podat pomocnou ruku, neocení to. Stejně budou mít pocit, že jste pro ně nic neudělali a budou se raději utápět ve svých depresích a pocitech marnosti. Vždyť je přece stejně nikdo nemá rád!

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se už tolikrát zklamali v lásce, že mají pocit, že v životě už nikdy pravou lásku nepotkají. Mají pocit, že prožijí život v osamění a bez lásky. Jejich srdce je rozervané na kusy a nikomu nevěří. Je velmi těžké je přesvědčit, že to s nimi myslíte upřímně a máte je skutečně rádi. Mnohdy se to nepodaří za celý život.

Štíři jsou samotáři se zlomeným srdcem. Mají rádi knihy a klidnou hudbu. Často sní a ve svých představách potkají pravou lásku, se kterou jsou pak šťastní do konce života. Ve skutečném životě však zažili zklamání, nevěry a vztahy plné slz. Přijdou si tedy nechtění a nemilovaní. Celý život jim chybí upřímná láska.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou éterické bytosti, které ke svému spokojenému životu potřebují velké množství lásky. Bohužel se jim jí ale nedostává, přijdou si totiž celoživotně nemilované. Ony samy totiž umí projevovat tak velké city, že jim u nikoho jiného nepřipadají dostatečné a upřímné. Ryby by se pro druhé rozdaly, očekávají to tedy i od nich.

Ryba má velké srdce plné lásky, kterou rozdává, ale vzhledem k tomu, že se jí plně nevrací, často propadá melancholickým náladám, při kterých silně prožívá právě svůj pocit, že je nemilovaná. Měla by si uvědomit, že ne každý si zaslouží její lásku a nechávat si jí více pro sebe. Pak bude Ryba silnější a šťastnější.