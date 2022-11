Znamení, která dokáží rozdat nejvíce lásky. Toto jsou andělé mezi ženami

Některé ženy mají ve svém nitru tolik lásky, že ji rozdávají na potkání, a vy tak v jejich společnosti pocítíte příjemný pocit štěstí, je vám krásně a cítíte se velmi milovaní. Která znamení by se pro druhé rozdala?

Láska hory přenáší! Své o tom ví následující tři znamení, která veškeré problémy, zlobu i zášť řeší láskou. Nehádají se, nepomlouvají, ba právě naopak, snaží se tyto lidské neřesti přebít láskou. Tu rozdávají všem a ze všech sil, co to jen jde. Ne vždy to ale stačí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka se řídí heslem miluj bližního svého. Milují tedy všechny lidi kolem sebe a nesmírně jim záleží na tom, aby byli šťastní. Pro úsměv druhých by se rozkrájely a klidně utratí své poslední peníze, aby udělaly někomu jinému radost. Co na tom, že budou muset do výplaty jíst rohlíky a párky, jim to nevadí. Hlavně, že daly lásku někomu jinému.

Raci jsou navíc výbornými parťáky do nepohody. Vyslechnou, poradí, neodsoudí. Tyto ženy umí mlčet, naslouchat a hledat řešení, aby pomohly. Není nic snazšího, než si ženu ve znamení Raka naklonit na svou stranu. Stačí, když budete upřímný, pravdomluvný a slušný člověk. Ženy ve znamení Raka vás pak zahrnou láskou navždy.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři ze sebe vyzařují tolik pozitivní energie, že každý chce být v jejich blízkosti a trávit s nimi volný čas. Ví totiž, že se budou cítit příjemně, popovídají si, zasmějou se a budou z návštěvy u ženy Štírky odcházet spokojeni a dobře naladěni. A co může být lepšího, než cítit, že jste od někoho dostali tolik lásky, že vám to vydrží na několik dní.

Ženy ve znamení Štíra jsou navíc velmi hodné a ochotné. Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo poradit, nebojte se na ně obrátit. Udělají, co budou moci, abyste byli spokojeni a vše jste vyřešili nejlépe, jak to jen jde. Pokud ve vašem životě chybí cit a láska, Štíři ho do něj přinesou dostatek, měli byste se jich tedy držet zuby nehty. Váš život po jejich boku konečně dostane smysl!

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou éterické bytosti, které ke svému životu nepotřebují materiální věci, ale záleží jim na lásce, klidu a harmonii. Ženy v Rybách rozdávají lásku svým bližním a rozdaly by se pro to, aby byli lidé kolem nich šťastní. Milují své partnery, rodinu a potomky. Raději by si nechaly uříznout nohu, než aby kdokoliv z jejich blízkých trpěl. Berou na sebe problémy zbytku světa, proto často pláčou a trápí se.

Když s problémem neumí nic udělat, je to pro ně natolik stresující, že se klidně mohou i zhroutit. Jde o takové anděly mezi ženami, které každým mávnutím křídel rozdají tolik lásky, kolik jen mohou. Pokud po svém boku tedy máte Rybu, snažte se, ať trpí co možná nejméně. Její přísun lásky není neomezený a s přibývajícími problémy by mohl ustat úplně a z Ryby by se pak mohla stát netečná a lhostejná bytost.