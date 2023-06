Znamení, která rozdávají lásku, ale nikdy ji nedostanou zpátky

Patříte mezi ty lidi, kteří milují společnost, rodinu, přátele a své blízké natolik, že byste se pro ně rozdali? Přijde vám ale na druhou stranu, že vám vaši péči a lásku nikdo adekvátně nevrací? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která nikdy nedostanou své upřímné city zpět.

Rozdáváte lásku své polovičce, rodině, dětem, přátelům či kolegům? Prostě všem, kteří si to zaslouží? Pak nejspíš očekáváte, že se vám to někde vrátí. Raději se tedy připravte na to, že se to nikdy nestane a vaši velkou lásku a porozumění vám nikdo nevrátí. Nejvíce to platí pro následující znamení!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou velcí lidumilové. Milují společnost, lidi, zvířata i přírodu a svou lásku nemají problém investovat do všech. Bohužel je jen jednostranná a ostatní jejich dobrotu jen zneužívají a nevrací jim ji zpět. Raci pro své okolí nemají problém udělat cokoliv, jsou to prostě dobráci od kosti a vůbec jim nepřijde divné, že po svém dobrém skutku nepřijde odměna.

Na nic totiž nečekají, nechtějí žádná privilegia, úplně by jim stačilo, kdyby je někdo pochválil či jim poklepal po ramenou. Ale neděje se ani to, nikdo prostě nemá touhu ocenit, že se o něj Rak tak krásně stará. Všichni to totiž berou jako samozřejmost. Přitom by úplně stačilo, kdyby Rak vystrčil růžky a řekl, že jeho starání o ostatní není samozřejmost.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mají lásky na rozdávání. Milují všechny lidi kolem sebe, neustále jim to říkají a dokazují, občas jsou tím až protivní. Ne každý chce neustále poslouchat pochlebování, protože si následně přijde dost trapně. Štírům to ale tak nepřijde, je to pro ně naprosto přirozené. Také se připravte, že neustále mluví ve zdrobnělinách a superlativech.

Když vám chce Štír dokázat, že vás bezmezně miluje, koupí vám neskutečně drahý dar. Bohužel ale očekává, že mu za něj budete zavázáni nebo že mu dokonce koupíte něco podobného. Jenže to většinou takto nedopadne. Ostatní znamení nemají podobná velká gesta v povaze. Raději si škudlí pro sebe a Štírovi jeho velkorysost nevrátí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Zrozenci v Rybách, když se zamilují, tak pro svou druhou polovičku udělají vše na světě, což není vždy dobře. Klidně si totiž pro svého partnera vezmou půjčku, kterou pak ale splácejí oni, anebo prodají rodinný šperk, aby měli na zaplacení dluhů z minulosti. Ryba se tedy pro dobro své lásky rozdá, ale žádného vděku se bohužel nedočká.

Vybírá si totiž špatné partnery, kteří nejenže neumí projevovat své city, ale neumí ani poděkovat nebo být pokorní vůči svému zachránci. Ryby to následně trápí, ale nic s tím neudělají. Mohly by se poučit pro příště, ale ani to se nekoná. Dobrota v srdci tohoto znamení prostě zůstane navždy.