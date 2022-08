Tři znamení horoskopu, která jsou pro muže zcela neodolatelná. Jste to právě vy?

Hvězdy si se znameními zvěrokruhu pohrávají a způsobily tak, že některá z nich jsou atraktivní více než ostatní. Která znamení jsou tak přitažlivá, že vás odzbrojí?

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy narozené ve znamení Štíra jsou na prvním místě v žebříčku atraktivity. Pokud jste někdy byli ve vztahu se Štírkou, pak jistě znáte jejich silnou přitažlivost. I ti méně atraktivní Štíři mají výraznou auru a sílu, kterou využívají ke svádění. Pokud si vás představují jako potenciálního partnera, určitě si vás získají. Vlastně ani nevíte proč. Jestli se vás totiž někdo zeptá, proč je pro vás Štír tak žádoucí, možná nebudete vědět, jak to vysvětlit. Navzdory silné přitažlivosti jsou lidé narození v tomto znamení velmi loajálními přáteli, velkými hrdiny a oddanými pracovníky. A pokud jde o muže Štíry, pokud je chcete svést, oblečte si něco černého, ​​hlavně spodní prádlo.

Žena Štír muže uhrane. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Ti, kdo se narodili v tomto znamení, jsou přitažliví svou velkorysostí. Pokud se chcete pobavit, vyberte si do společnosti vždy Lva a nebudete litovat. Znají všechna skvělá místa ve městě a získají si vás mnoha dalšími věcmi a činy, a tak si vás koupí na celý život. Pro mnoho lidí je toto množství pozornosti klíčem k tomu, aby se zamilovali. Ženy Lvice mají úsměv, který vás odzbrojí, a někdy to samo o sobě stačí, abyste se dostali do jejich postele. Pokud chcete Lva svést, jak ženu, tak muže, pohlaďte ho a pochlebujte mu. Lev tohle miluje.

Rak (22.6. - 22.7.)

Tajnou zbraní ženy Raka není ani tak její vzhled, ani úsměv, ale její humor. Jsou také velmi emotivní a nikdy nezapomenou na vaše výročí, narozeniny nebo jakýkoli jiný významný den. Nevýhodou je, že mají proměnlivou náladu, z čehož máte občas pocit, že jste skončili v blázinci. Pokud je ale zvládnete, pak budete mít zaručeného kamaráda. Ženy Raci milují erotické hry a fantazie, tím jsou pro řadu mužu velice přitažlivé. Muž Rak je zase zachránce a utěšovatel, což některé ženy zcela odzbrojí.

