Znamení, která nejsou schopna lásky: Těmto emoce nic neříkají, pozor na ně

Jsou mezi námi lidé, kteří neumí nebo nechtějí vyjadřovat příliš své emoce, ty láskyplné a zamilované už vůbec. Tyto vlastnosti způsobily hvězdy a horoskop při jejich narození. Existují tak znamení zvěrokruhu, která nejsou schopná se skutečně zamilovat nebo jim to trvá hodně dlouhou dobu. Jistě vás zajímá, která to jsou.

Štír (24.10. - 22.11.)

Toto znamení vás jistě jen tak nepustí do svého vnitřního světa. Štír není sám o sobě úplně bez emocí, ve skutečnosti se uzavírá sám do sebe, protože nedůvěřuje. Tito lidé dávají přednost držet své city hodně hluboko a trvá jim hodně, ale hodně dlouho, než někomu začnou důvěřovat a budou tak ochotni riskovat emocionální zranění. Bohužel někdy se stane, že se ve své ulitě cítí natolik dobře, že nikdy nezačnou důvěřovat a skutečně se tak nikdy nezamilují.

Štíři vás sice vyslechnou, ale myslí si své a nikdy se neotevřou zcela. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Někteří lidé mají přirozenou schopnost přidat romantiku do každého aspektu života, když chtějí potkat svého partnera. Vodnáři mezi ně však rozhodně nepatří, protože věří, že nepotřebují chemii, aby se do někoho zamilovali. Nenávidí řeči o lásce na první pohled, protože ji považují za nezdravou zamilovanost. Vodnáři se prostě nestarají o to, aby ostatní pustili dovnitř sebe samých. Mají tendenci být rezervovaní a lhostejní k emocím, raději tráví čas ponořeni do svých vlastních jedinečných a rebelských aktivit. Ve vztazích se Vodnáři pravděpodobně zhroutí, obzvláště pokud je tam příliš mnoho emocí. Někdy zůstanou osamělí a bez partnera.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh je znamení, které je příliš zaneprázdněné sledováním cílů, než aby se ztratilo ve svých emocích. Kozorozi jsou velmi logické a strategické znamení, více se starají o fakta a řešení než o emocionální části života. Kozoroh opravdu nemá moc času na emoce, protože neustále přemýšlí o věcech, které musí udělat. Toto znamení má potíže zapojit se do srdečných a emocionálních rozhovorů, takže je málokdy schopné lásky v pravém slova smyslu.

Kozoroh má raději fakta než emoce. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je známý tím, že je bez emocí, chladný, navenek agresivní a soutěživý se silnou iniciativou uspět a dobývat. Stejně jako mytologický Beran, který je jejich symbolem, málokdy opustí cokoliv, co si zamane, zvláště když to zahrnuje mocenskou pozici, která odsouvá jakýkoli typ emocí stranou. Baví je být ve všem nejlepší, zvláště ve své kariéře. Beranům často může být dokonce lhostejné, komu ubližují, když jdou za svým cílem. Láska je tak až na posledních místech v jejich životech.

Zdroje: www.pinkvilla.com, bestlifeonline.com