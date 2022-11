Těmto znamením zvěrokruhu nesmíte říct vůbec nic. Explodují jako dynamit!

Všichni potřebujeme ve svém životě trochu kritiky, abychom mohli růst a zlepšovat se. Jsou však mezi námi tací, kteří kritiku vůbec nesnesou a reagují na ni špatně. Kterým znamením zvěrokruhu nemůžete nic říct?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva působí sebejistě a mívají široké srdce, nicméně velmi dobře skrývají své nejistoty. Jsou si vysoce vědomi toho, jak na lidi kolem sebe působí a přiznání nějaké chyby by nikdy nedopustili. Kritiku berou velmi osobně, dotýká se silně jejich nabubřelého ega. Nikdy nemají pozitivní přístup ke kritice, spíše se cítí bezdůvodně napadeni a uraženi.

Některá znamení nesnesou kritiku. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zrozenci ve Střelci jsou si velice dobře vědomi sami sebe, přesně vědí, kdy mají pravdu a kdy se mýlí. Jen nemají rádi, když na to někdo jiný upozorní. Jako sebeanalyzátoři se dostatečně kritizují, ale nenávidí, když to někdo jiný dělá nahlas za ně. Berou si tuto kritiku osobně a považují to za degradaci a urážku.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jako vodní znamení je znamení Raka jedním z nejcitlivějších a nejemotivnějších. Všechno si berou přímo k srdci a cítí se okamžitě napadeni. I sebemenší množství kritiky je může velmi snadno rozervat. Dejte si na ně pozor, než odešlete nějaký komentář pod jejich příspěvkem na sociálních sítích. Mohli by vás navždy zablokovat nejen ve virtuálním světě, ale i ve svém srdci.

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny jsou perfekcionisty zvěrokruhu. Cítí se nadřazení nad všemi ostatními. O jejich inteligenci, pracovní morálce a tvůrčích schopnostech se podle nich nedá pochybovat. Když se o to někdo pokusí a přidá i pár slov kritiky, snadno se urazí. Vynaloží pak všechny svoje síly, aby dokázali, že mají pravdu a že se mýlí naopak osoba, která si dovolila je kritizovat.

Jakmile se Ryby někdo pokusí kritizovat, doslova je to roztrhá na kusy. Rozbije to jejich sebevědomí a srdce, což je zejména u dětí velký problém. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby žijí ve svém imaginárním pohádkovém světě. Jakmile se je však někdo pokusí kritizovat, doslova je to roztrhá na kusy. Rozbije to jejich sebevědomí a srdce. Než je budete kritizovat, připravte se na to, že poté vám už nikdy nezapomenou, jak se kvůli vám cítili. Dlouho pak trvá, než se Ryba z kritiky vzpamatuje, hluboce se to dotýká jejích citů a nedokáže se s tím rychle vyrovnat.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, yourtango.com