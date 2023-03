5 znamení zvěrokruhu, která nemají štěstí v lásce. Vždycky je to úplně semele

Čelit vzestupům a pádům v romantických vztazích je naprosto přirozené. Smůla potká každého z nás, zvláště pokud se jedná o randění. Existují však znamení zvěrokruhu, která v lásce provází smůla a neštěstí pravidelně. O která znamení se jedná?

Rak (22.6. - 22.7.)

Silně zranitelný Rak dělá v lásce spoustu chyb a neustále je opakuje. Často se slepě zamiluje a do nového vztahu dává naprosto vše, včetně své citlivé duše. Obětuje se pro druhého, přizpůsobuje svůj život tomu druhému, zapomíná na sebe. Na svém novém partnerovi doslova visí, a když to náhodou není ten pravý, dopadne jejich láska špatně. Raka to pak semele a vůbec se z toho pak nemůže vzpamatovat.

Rak nese rozchody špatně. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Neštěstí Panny s láskou je dvojí. Když se zamilují, tak milují s celou svou dokonalostí a tu dokonalost vyžadují i od svého partnera. Pokud jejich vztah nevyjde, jejich druhým neštěstím je, že trvá hodně dlouho, než lásku opět najdou, je pro ně hodně těžké se znovu zamilovat. I když Panny zůstávají otevřené a optimistické, vědí, že je čeká hodně trnitá cesta. Už předem počítají s mnoha nezdary.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidem narozeným ve znamení Kozoroha vládne Saturn. Jsou to obecně velmi vážní lidé a i když obecně nemají zas tak velkou smůlu s láskou, pokud je její načasování špatné, je to pro ně velmi nešťastné. Často se jim stává, že potkají správnou osobu ve špatnou dobu nebo špatnou osobu ve správný čas. Kozorozi se v mládí často trápí s láskou, na tu pravou si musí počkat až později, po 30. roku věku.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Neštěstí Ryb je jejich zaslepenost, kvůli které nevidí u lidí ty špatné stránky. Tito oduševnělí lidé, kteří často nosí růžové brýle, mají tendenci přehlížet špatné vlastnosti a mají také velkou schopnost obětovat se. Naštěstí se tito lidé poměrně rychle vzapamtují a minulost hází za hlavu.

Ryby vidí svět i lidi kolem sebe příliš růžově. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci nemají obecně potíže navazovat vztahy, ale když se přiblíží závazek, začnou přemítat, zda dělají to nejlepší rozhodnutí. Co když existuje někdo, kdo je pro ně lepší? Často nemají jasno v tom, co vlastně chtějí, a tak staví zátarasy.Dostávají se do nešťastných situací rozchodů, které bývají velmi emočně vypjaté. Blíženci to špatně snášejí, ale i přesto svůj postoj k lásce a vztahům málokdy změní.

