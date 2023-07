Tato znamení by spolu na dovolenou rozhodně jezdit neměla. Bude to peklo na zemi

Než se pustíte do výběru dovolené, dobře si rozmyslete, s kým ji strávíte. Ne všechna znamení zvěrokruhu jsou totiž dobrými parťáky na cesty. Některá znamení zvěrokruhu by spolu prostě nikam jezdit neměla. Tady jsou dvojice, které by na dovolené nikdy neměly být spolu.

Beran a Štír Lidé narození ve znamení Berana milují dobrodružství. Jsou první ve zvěrokruhu a chtějí být i první ve všem, co dělají. Vždy hledají tu nejlepší věc, vyhledávají ty nejzajímavější výlety. Taky dokáží být pěkně tvrdohlaví, musí být po jejich a nepřistoupí na žádný kompromis. Na cestách se projevuje jejich panovačnost a impulzivita. Nesnášejí plány a itineráře. Pro metodického Štíra, který si rád dělá plány a drží se jich, by byla dovolená s Beranem hodně obtížná. Oběma sice vládne vášnivý a agresivní Mars, ale to jim ve shodě nepomůže. Drobná cestovatelská neshoda se může rychle změnit v obrovský výbuch. Zpočátku to vypadá jako idylka, pak se to zvrtne, Zdroj: Profimedia Býk a Střelec Zrozenci v Býku jsou známí svou láskou k luxusu a extravaganci. Je více než zřejmé, že dovolená s Býkem bude plná drahého jídla v drahých restauracích, nákupy a lázeňská péče. Navíc si dávají ve všem na čas a dodržování nějakého časového plánu je nezajímá. Střelec nesnese, když ho někdo zdržuje a zpomaluje. Je to dobrodruh a cestovatel batůžkář, luxusní hotely jsou mu cizí, dává přednost skromnému ubytování, rád stanuje i spí pod širákem. Střelec bude pravděpodobně chtít dělat věci, které Býka znervózňují a naopak, že Střelcova bezstarostnost Býkovi poleze na nervy. Čtěte také: 5 znamení zvěrokruhu, která mají nervy na pochodu a vybuchnou, ani neví proč Blíženci a Rak Blíženci jsou společenští a vtipní, takže cestování s nimi je velký zážitek. Na cestách většinou získávají nové přátele. Vůbec však neodpočívají a jejich dovolená je značně společensky vyčerpávající. Raci dávají přednost dovoleným, kde si mohou odpočinout a dopřát si chvíli o samotě. Pokud Rak nakonec přece jen odjede na cesty s Blížencem, bude potřebovat další dovolenou, aby si dobil energii. Blíženci se na dovolené zase budou cítit omezováni Rakem a jejich neustálou potřebou odpočinout si. Prostě vyčerpávající pro oba dva. Pozor na to, s kým se vydáte na cesty. Zdroj: Profimedia Rak a Vodnář Raci tolik milují pohodlí! Vždy tak budou cestovat tam, kde mají veškerý možný servis, ideálně all-inclusive. Dávají přednost dovoleným s pohodlím a lenošením. Nečekejte od nich žádnou aktivní dovolenou se spoustou pohybu. Toto náladové vodní znamení také potřebuje hodně času o samotě, aby dobilo energii, a tak může být často mrzuté. Tohle všechno může být pro Vodnáře pohroma. Nezajímají je pětihvězdičkové hotely nebo michelinské hvězdy. Raději se vydají nevyšlapanými cestami do míst, o kterých průvodci nehovoří, aby našli jedinečné zážitky. K tomu nikdy Raka nepřesvědčí.

Zdroje: www.yahoo.com, bestlifeonline.com