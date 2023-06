Znamení, po kterých muži šílí: Pronásledují davy ctitelů i vás?

Možná ani nevíte, jak to děláte, že se za vámi otočí každý muž. Náš horoskop vám to prozradí. Existují totiž určitá znamení zvěrokruhu, která muže přitahují silněji než jiná. Vlastně se ani nemusí snažit, aby měla na každém prstu deset nápadníků.

Patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která mohou mít každého muže, na kterého ukážou? Pak máte možná to štěstí, že se nemusíte vůbec snažit a muži po váš šílí sami od sebe. Vybírejte ale pečlivě, máte z čeho!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců ze sebe vyzařují takový šarm, šmrnc a sex appeal, že stačí, když jdou po ulici, usmívají se a muži se z nich mohou zbláznit. Denně dostávají několik pozvání na rande a přes sociální sítě jim píše několik desítek ctitelů. Tyto ženy mají navíc dokonalou postavu, aniž by musely trávit hodiny v posilovně.

Když vesmír naděloval krásu, u žen ve znamení Blíženců rozhodně nešetřil. Tyto ženy jsou bezchybné a hezké jako obrázek. Navíc umí i mluvit a chovat se ve společnosti, což je pro muže samozřejmě příjemným bonusem. Nebojí se ani práce v domácnosti nebo v kuchyni. Nebude tak po jejich boku strádat ani váš žaludek.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah přesně ví, co jim sluší a jak se upravit, aby po nich muži šíleli. Tyto ženy jsou samy o sobě úplně průměrné a v davu dalších krasavic by se ztratily. Umí však ze sebe udělat takové krásky, že strčí do kapsy i missky či modelky. Ví, jaký make-up jim sluší, co si obléct, aby vynikly jejich vnady a poradí si i s trendy účesem.

Pokud tuto ženu potkáte, buďte si jisti, že vždy bude upravená, i kdyby šla třeba jen s odpadkovým košem. Nenalíčenou ji také nepotkáte, odličuje se až těsně před spaním a brzy ráno už zase její obličej zdobí líčidla. Bojí se totiž průměrnosti, která jí hrozí, když bude přirozená. Váha je zvyklá na zástupy ctitelů a jen tak se jich nevzdá.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky jsou velmi chytré, inteligentní, cílevědomé a navíc krásné. Budete-li tedy mít po svém boku právě tuto ženu, pak budete mít vyhráno. Nejen, že vám ji budou všichni závidět, ale také o vás bude královsky postaráno. Dávejte si ale velký pozor, aby vám tuto krásku někdo neodloudil, stojí se na ni fronty.

Ženy ve znamení Vodnáře si vždy vybojují vše, co si umanou. Mají tvrdou hlavu a silnou vůli. Není nic horšího, než si proti sobě poštvat Vodnářku. Když někoho nenávidí, stanou se z roztomilých princezen zlé a krvelačné bestie, které brání sebe i své blízké za všech okolností. Buďte tedy s ženou ve znamení Vodnáře zadobře.