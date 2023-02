Vztah k penězům podle znamení: Jste štědrost sama nebo nesnesitelný lakomec?

V astrologii existuje několik znamení, která jsou spojena s pečlivým hospodařením s financemi a jiná, která se nebojí rozdat i poslední korunu. Tyto astrologické charakteristiky nejsou samozřejmě absolutní a nemusí platit pro každého, nicméně stále existují určité trendy.

Každé znamení zvěrokruhu má jiný vztah k financím a každé se snaží najít rovnováhu mezi ušetřenými penězi a životním stylem, který si přeje vést. Která znamení bývají lakomá a která naopak nikdy neuštří ani korunu?

Lakomá znamení zvěrokruhu

Beran

(21. března - 19. dubna)

Berani se drží pevně svých peněz a jsou velmi zodpovědní s finančními záležitostmi. Mají rádi jistotu a jsou připraveni šetřit, aby měli dostatek finančních prostředků v budoucnu. Jejich pečlivý přístup k financím jim umožňuje být připraveni na nečekané situace. Někdy se mohou jevit jako lakomí, ale ve skutečnosti jen dbají na svou finanční budoucnost.

Berani jsou mistry v šetření. Zdroj: Profimedia

Býk

(20. dubna - 20. května)

Býci jsou praktičtí a zodpovědní s financemi. Snaží se ušetřit co nejvíce a investovat své peníze tam, kde to považují za nejvýhodnější. Někdy mohou být považováni za lakomé. Na druhou stranu Býci rádi utrácejí peníze na kvalitní věci a služby, které jim přinášejí radost a pohodlí. Jsou velmi praktičtí a opatrní, co se týče peněz. Rádi ukládají své peníze a dbají na svou finanční bezpečnost. Býci by se měli naučit více riskovat a nebát se investovat do nových příležitostí, aby mohli rozvíjet své finanční aktivity.

Býci jsou na peníze opatrní. Když od nich chcete půjčku, nemají u sebe nikdy dost peněz. Zdroj: Profimedia

Rak

(21. června - 22. července)

Raci jsou znamení, které má rádo bezpečí a jistotu. Jsou velmi citliví a starostliví, co se týče peněz. Starají se o svou rodinu a pečlivě hospodaří s financemi. Jsou velmi pečliví a snaží se ušetřit, aby mohli zajistit svou rodinu a blízké v budoucnu. Mají rádi jistotu a někdy mohou být považováni za lakomé, ale ve skutečnosti jen dbají na své blízké.

Znamení zvěrokruhu ochotná rozdat i poslední korunu

Blíženci

(21. května - 20. června)

Blíženci jsou znamení, které má rádo nové výzvy. Jsou velmi impulzivní a často se nechávají ovlivnit svými emocemi, což může být pro ně finančně náročné. Blíženci by se měli naučit správně plánovat své finanční zdroje a neuchylovat se ke krátkodobým řešením. Jsou velmi laskaví a ochotní pomoci druhým, i když to znamená, že budou muset obětovat něco ze svých finančních prostředků.

Blíženci vás vždy ochotně založí. Zdroj: Profimedia

Lev

(23. července - 22. srpna)

Lvi jsou znamení, které je rádo středem pozornosti a užívají si obdiv. Jsou velmi sebevědomí a vyzařují své sebevědomí i v oblasti peněz. Nebojí se investovat své peníze do nových příležitostí, ale někdy se mohou dostat do finančních problémů kvůli své impulzivitě.

Lvi by se měli naučit správně plánovat své finanční zdroje a neuchylovat se ke krátkodobým řešením. Lvi bývají velkorysí a nebojí se rozdat své peníze, aby pomohli druhým. Nebojí se také utrácet své peníze na kvalitní věci, které jim přinášejí radost a prestiž. Nebojí se utratit své peníze na dobré jídlo, cestování a módu.

Střelec

(23. listopadu - 21. prosince)

Střelci jsou znamení, které má rádo dobrodružství a nevšední zážitky. Mohou být někdy neuvážliví s penězi, ale zároveň jsou schopni se rychle zotavit z finančních ztrát. Bývají velmi filantropičtí a nebojí se investovat své finance do dobré věci. Snaží se ušetřit, ale také neváhají utratit své peníze za něco, co je opravdu baví. Střelci by se měli naučit lépe plánovat své finanční zdroje a rozvíjet trpělivost, aby mohli dosáhnout finanční stability.

