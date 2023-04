Znamení, která trpí chronickou nespavostí. Patříte mezi ně?

Už jste vyzkoušeli nejrůznější techniky pro zlepšení spánku a nic nepomohlo? Pak vám možná pomůže náš horoskop, který vám prozradí, ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí chroničtí nespavci a jak jim s jejich trápením pomoci.

Trpíte nespavostí, jste kvůli tomu nervózní, nemůžete se na nic soustředit a každá noc převalování se na posteli je pro vás peklem? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí lidé, kteří mají problémy se spánkem. Následující horoskop vám prozradí, jak mohou tito chroničtí nespavci s tímto problémem zatočit.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou chudáci, kterým víří v hlavě neustále nějaké myšlenky a kteří se pořádně nevyspí, jak je rok dlouhý. Běžně spí maximálně tři hodiny za noc a přes den musí vypít minimálně pět kafí, aby se vůbec udrželi na nohou. Jediná věc, kterou jste vyzkoušeli, jsou prášky na spaní. Ty vám ale nedělají dobře, proto se k nim raději nevracejte.

Pomůže vám horká koupel před spaním. Každý večer si dopřejte relaxační půlhodinku. Do vody si přidejte různé aromatické oleje, vonné soli či uklidňující pěny. Zapalte si svíčky, pusťte relaxační hudbu a zavřete oči. Poté rovnou zalezte do pelíšku a zkuste na nic nemyslet a jen spát.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy mají neustále plnou hlavu starostí o rovnováhu světa, proto nemohou spát, ani když se snaží sebevíc. Neustále se jim něco honí hlavou a neumí to zastavit ani v noci. Jsou stále tvůrčí a něco vymýšlejí, což je ale bohužel na úkor toho, že neumí odpočívat. Tento stav není z dlouhodobého hlediska únosný.

Lidé v tomto znamení by měli před spaním vypít šálek bylinkového čaje, který je utlumí. Nejlepšími bylinkami pro lepší spaní jsou meduňka, levandule, heřmánek, mučenka nebo třezalka. Tyto bylinky jsou pro vaše znamení přímo zázračné. Když je budete pravidelně pít, problémy se spánkem by měly zmizet.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři mají velké problémy se spánkem, pokud spí kdekoliv jinde, než ve své posteli. Nejezdí tedy na dovolenou, chatu ani kamkoliv jinam. Nespali by tam totiž. Vždy, když to vyzkoušeli, čekala je probdělá dovolená, ze které se vrátili úplně vyčerpáni. Ani doma však nespí Vodnáři celou noc, ale je to o poznání lepší.

Na uklidnění mysli a dobrý spánek velmi pozitivně působí na Vodnáře vůně. Vyzkoušejte tedy vonné svíčky nebo vonné oleje, které mají harmonizující účinky. K nejvhodnějším vůním patří levandule, meduňka, šalvěj nebo heřmánek. Snadno je s sebou na dovolenou sbalíte a nezaberou vám téměř žádné místo v kufru.