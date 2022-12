Těmto znamením nikdy neraďte, co mají dělat. Ničí je to. Patříte mezi ně?

Nevyžádáné rady. Někdo je přejde s úsměvem, někdo je nesnáší. Míra snesitelnosti dobře míněných rad je dána i hvězdami a datem našeho narození. Kterému znamení zvěrokruhu se vyplatí raději neradit?

Beran (21.3. - 20.4.)

Když někdo řekne Beranovi, aby něco nedělal nebo neriskoval, jen ho to utvrdí v odhodlání to udělat. Berani jsou svéhlaví a kdo je nepodporuje, stojí jim v cestě. Pokud dělají chybu, nevadí, protože jen tak se poučí. Beran se nebude ničemu vyhýbat, jde mu o zážitek a prožitek. Pokud se zmýlí, bere to jako výzvu, protože jemu rozhodně nevadí učit se tvrdším způsobem.

Beranovi můžete dávat dobré rady jak chcete, stejně je to zbytečné. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci jsou známí tím, že jsou tvrdohlaví a nevěří, že by někdo měl lepší představu o tom, co mají dělat. Pokud dostane radu, co by měl dělat, Býk ji bude prostě ignorovat. Rady, návrhy a příkazy je neznepokojují, protože mají tak silný pocit sebe sama a toho, co je pro ně nejlepší, že je to až ohormující. Zároveň nedělají věci bez velkého přemýšlení a zvážení důsledků. Než se pro něco rozhodnou, berou si dlouhý čas na rozmyšlenou.

Býkům se nepokoušejte radit a už vůbec ne ve finančních otázkách. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev nesnese, když mu někdo říká, co má dělat. Jsou to vůdci a oni mají dávat rozkazy, ne je následovat. Vědí, co chtějí a co musí udělat, aby toho dosáhli. A když nedosáhnou požadovaných výsledků, přebírají plnou odpovědnost za jakékoli selhání. Pro Lva je mnohem lepší najít svou vlastní cestu, než aby je někdo vedl. Nikdo jiný než Lev není větším odborníkem a tito lidé budou stát nebo padat podle svých vlastních instinktů.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci sice budou poslouchat, jak jim někdo říká, co mají dělat, ale nakonec se budou řídit svým vlastním srdcem. Potřebují flexibilitu a schopnost věci měnit. Možná jim občas chybí důslednost, ale to neznamená, že neudělají, co je potřeba. Rozhodování pro Blížence není snadné, přece jen musí bojovat se dvěma osobnostmi, ale nechtějí, aby někdo rozhodoval za ně.

Blíženec sice vyslechne rady s úsměvem a stejně si pak udělá vše po svém. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou příliš nezávislí na to, aby jim někdo říkal, co mají dělat, a pokud se o to někdo pokusí, jen přivodí hádku a nesváry. Vodnáři rádi vymýšlejí zcela nové způsoby, jak dělat věci, a pokud se řídí pokyny někoho jiného, může to potlačit jejich kreativitu a inovativního ducha. Také platí, že pokud Vodnář dá své slovo, že něco udělá, uskuteční to za každou cenu.



