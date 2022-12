Nejméně romantická znamení zvěrokruhu. Nechodíte s takovým „kusem dřeva“ také?

Pokud jste někdy přemýšleli, proč vás vaše drahá polovička nezasypává polibky a dárky, odpověď může mít astrologie. Některá znamení necítí potřebu vnést do svých vztahů romantiku. Čtěte dál a objevte ta nejméně romantická znamení zvěrokruhu - od přízemních realistů až po cynické poraženece.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři mají hlavu v oblacích. Toto znamení neustále myslí na něco hlubokého, ale obvykle to není romantika. Astrologové je někdy popisují jako „vzdálené a bezradné“, pokud jde o srdeční záležitosti, což vede ve vztazích k nepříjemným situacím. Vodnáři si užívají svobodu, autonomii a prostor, což jsou vlastnosti, které zrovna nevedou k romantické lásce. Toto znamení má také tendenci utéct a stáhnout se do své vnitřní mysli, když vztahy tak nějak zatuhnou, což může jejich partnera zmást.

Tady to na romantiku nevypadá. Že by Vodnář a Beran? Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani jsou tak ponořeni do svých vlastních životů, že je pro ně obtížné soustředit se na přání a potřeby jiných lidí. Když chodíte s Beranem, možná si uvědomujete, že je baví vás poznávat, ale obvykle je to proto, že mají rádi vzrušení ze setkání s někým novým. Astrologové tvrdí, že je to proto, že vztahy pro Berana obvykle vyžadují určitou úroveň podřízenosti a odevzdání se, na což není připraven. Takže jakmile jejich vzrušení opadne, pravděpodobně se přesunou k další osobě.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Toto lehce necitlivé znamení může zpočátku působit ledově. Jít na první rande s Kozorohem může být nepříjemné pro lidi milující pohádky, protože tito lidé mohou být v romantických situacích trochu bezcitní, často si nejsou jistí, co dělat nebo jak se chovat. Jsou tak cílevědomým znamením, že romantika pro ně může být příliš náročným úkolem. Ale tito lidé zaměření na kariéru mohou intimitu a romantiku příležitostně objevit, pokud jejich milenec tvrdě pracuje na tom, aby se otevřeli.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je o nezávislosti, a proto je pro něj těžké být ve skutečném partnerství. Jeho dobrodružné srdce chce vstát a utéct někam jinam, když se dlouho cítí příliš pohodlně. Myšlenka na to, že se usadí, je může vyděsit, což může z jejich životů odpudit romantiku.

Romantická návštěva kina podle představ některých znamení zvěrokruhu. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou extrémně vybíravé, pokud jde o výběr životního partnera. Pokud mají někoho rádi, ale tato osoba nesplňuje jejich perfekcionistické ideály, dokáží ho poslat k vodě. Není to tak, že by Panna byla ve své podstatě zlá, Panny jsou si prostě jen vědomy všeho, co lze zlepšit. Kvůli této vlastnosti nejsou vůbec romantické, ale mohly se to naučit, pokud se nejprve vzdají potřeby své milované kritizovat.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír na romantiku moc není. Rád si užívá tělesné slasti, ale když dojde na opravdový milostný vztah, ne vždy na to má. Štír se vypořádává se spoustou hlubokých, podvědomých blokád, které ztěžují skutečné spojení a intimitu. Tito lidé také snadno nedůvěřují ostatním, takže těžko navazují blízké romantické vztahy.



