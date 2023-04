Znamení s největší potřebou lásky: Ženy, které trpí, když ji nemají

Trpíte, když jste samy a nemáte ve svém životě lásku? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která jsou na tomto citu vysloveně závislá a nutně ho potřebují ke každodennímu fungování.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou na lásce naprosto závislé a neumí bez ní žít. Potřebují mít po svém boku muže, který je bude bezmezně milovat, hýčkat, chránit a bude tu pro ně vždy, když to budou potřebovat. Ženy v Raku nesnášejí samotu a neumí si bez pomoci svých blízkých poradit s problémy, nutně potřebují názor další osoby.

Ženy narozené v tomto znamení zvěrokruhu vyžadují stoprocentní lásku a oddanost. Nevěru, lži ani manipulaci neodpouštějí. Chtějí mít v životě někoho, kdo je ochrání a bude za ně řešit problémy, protože ony se z každé maličkosti hroutí a nezvládají napjaté situace. Když jsou opuštěné a bez lásky, vysloveně trpí a není s nimi rozumná řeč.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra milují celým svým srdcem a potřebují k životu lásku stejně jako vzduch. Když mají po svém boku partnera, září, usmívají se, mají dobrou náladu a zvládnou vše, co si usmyslí. Když ho ale po svém boku nemají, trpí, jsou rozmrzelé, smutné a v neposlední řadě úzkostné.

Láska je pro ně hnacím motorem a nabíječkou, která jim umožňuje spokojený život. Za lásku si ženy ve znamení Štíra budou prát do posledního dechu. Když je něco jejich, tak je to jejich a ony si to hlídají jako oko v hlavě. Na muže jsou majetnické a velmi žárlí, což často jejich partnerům vadí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou zamilované každou chvíli a každý chlap, který jim projde životem, je pro ně ten pravý. Vždy se zamilují celým srdcem a je jedno, jestli dotyčného znají týden, rok nebo deset let. Jejich láska je intenzivní, plná doteků a něhy. Rády se objímají, pusinkují, tulí a vodí za ruce. Pokud tedy nejste duší romantik, raději se Rybám vyhněte.

Ženy v tomto znamení si potrpí na romantiku, velká gesta a dárečky. Tudíž, pokud chcete tuto ženu ohromit, uvařte večeři, zapalte svíčky a pusťte si romantický film. Rybu nadchnete a uvidíte, jak vás bude zbožňovat a dělat pro vás vše, co vám na očích uvidí. Láska a harmonický vztah je pro Ryby totiž největší životní prioritou.