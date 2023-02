Znamení s věšteckými schopnostmi: Cítíte věci, než se stanou? Není to náhoda!

Máte pocit, že víte, co přijde a co se bude dít? Poznáte, že přijde problém dřív, než nastane? Stává se vám to často? Pak možná patříte mezi ta znamení, kterým byly do vínku vesmírem dány věštecké schopnosti. Která znamení jsou v této oblasti nejcitlivější?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velcí ochránci a někteří mají navíc tu schopnost, že cítí, když jejich blízkým hrozí nebezpečí. Nevidí sice nic konkrétního, ale ochromí je pocit temnoty a prázdno, který nikdy nevěstí nic dobrého. Když vám tedy Lev řekne, abyste na sebe byli opatrní, neberte to na lehkou váhu. Lvi mají navíc velmi živé sny, které se často stávají skutečností. Bude-li vám Lev vyprávět nějaký opravdu živý sen, neměli byste jeho význam podceňovat.

Lvi neumí se svým darem pracovat, kdyby to uměli a zdokonalovali ho, vidí mnohem více a dále do budoucnosti. Mohli by tak svou rodinu ochránit v mnoha zlých situacích. Bohužel ovšem nejsou Lvi ze svých věšteckých schopností nadšeni a snaží se je spíše potlačovat. Tyto vlastnosti v sobě mají totiž všichni Lvi, ale jen někteří je umí zužitkovat, pracovat s nimi a používat je ke správným věcem.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci vidí do budoucnosti v oblasti zdraví a psychiky. Když vám tedy Střelec řekne, že byste se měli šetřit, relaxovat a odpočívat, ví, proč vám to říká. Tak to dodržujte! Psychická odolnost je velmi důležitá, nemoci totiž jdou s psychikou ruku v ruce. Nebudete-li se udržovat fit po mentální stránce, bude trpět i vaše tělo. Poslouchejte tedy Střelce na slovo a bude vám hej.

Střelci často vědí, jak většina věcí dopadne. Ať už film, detektivka, zápletka, napínavá kniha či hádka. Prostě dopředu znají výsledek. Většinou vám ho neřeknou, nechají si ho pro sebe, ale věřte, že ví. Možná vám už několikrát bylo divné, že osoba tohoto znamení vždy ví, co se bude dít. Má prostě vesmírem přisouzené nadpřirozené schopnosti.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci cítí z lidí, jací jsou a co chtějí udělat. Ví to většinou dřív, než dotyčná osoba sama. Je to občas až strašidelné. Tyto osoby vám berou slova z úst, myslí za vás a dělají za vás věci dřív, než je uděláte vy. Občas je to super a pomáhá to, jindy je to na obtíž. Člověk si chce různé věci dělat sám a nepotřebuje k tomu někoho, kdo ho bude vodit za ručičku a dělat to za něj.

Také je problém ten, že člověk by si měl zažít v životě i nějaké to zklamání a trauma. Život není jen procházka růžovým sadem, a kdyby vám pořád někdo ukazovat jen správnou cestu, nebylo by to správné a při prvním problému byste se zhroutili. Někdy samozřejmě není na škodu vyhnout se problémům, nepřehánějte to ale. Přineslo by vám to víc škody než užitku.