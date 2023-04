Tato znamení mají srdce anděla: Z těchto žen září krásný klid a harmonie

Cítíte se ve společnosti některých žen nesví? Pak se třeba obklopujete špatnými lidmi. Možná byste se měli zaměřit na ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ženy s tím nejčistším srdcem na světě. O některých se dá říct, že mají srdce anděla!

Víte, která znamení zvěrokruhu mají srdce anděla a vy tak po jejich boku můžete prožít klidný a harmonický život plný lásky a porozumění? My vám to v našemu dnešním horoskopu prozradíme.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by se pro druhé rozdaly. Mají srdce na dlani. Pokud vidí, že se někomu nedaří nebo potřebuje pomoc, hned přispěchají podat pomocnou ruku. Nemají ani problém vám půjčit peníze, i kdyby to byly jejich poslední a ony pak měly po zbytek měsíce hluboko do kapsy.

Panny mají také krásný vztah k dětem, často působí jako učitelky v mateřské školce. Máte tak jistotu, že jim to s vašimi potomky půjde jako po másle. Pro děti a rodinu by se navíc rozdaly. Nikdy tak od nich nemusíte očekávat žádný podraz. Nevymění vás za mladší, hezčí nebo bohatší kousek. Když se jednou zamilují, je to navždy.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha milují dobro a snaží se ho kolem sebe rozdávat plnými hrstmi. Každý měsíc pravidelně přispívají na charitu či lidem s nešťastným osudem. Pláčí u každého nemocného dítěte či odloženého zvířete. Jejich empatie a touha pomáhat je obrovská. Věří na osudovou lásku a stoprocentní věrnost ve vztahu.

Kozorožky se rády kamarádí, baví a jsou ve společnosti. Jsou přátelské a obětavé. Trávit čas po jejich boku je příjemnou záležitostí. Jsou také věrné a pečlivé posluchačky a řešitelky holčičích problémů. Kdybyste ženě ve znamení Kozoroha zavolali o půlnoci, ať vám přijede pomoct na druhý konec republiky, sedne do auta a pojede.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou šikovné hospodyňky, skvělé manželky a báječné milenky. Vyzařuje z nich klid, pohoda a harmonie. Život po jejich boku je snadný a příjemný, muži ho však postupem času začnou brát jako samozřejmost. Žena v tomto znamení má však tak dobré srdce, že jí je to jedno a bude oddaně sloužit rodině dál.

Ženy ve znamení Blíženců jsou velmi rodinně založené a udržují úzký kontakt se svými rodiči i prarodiči. S maminkou si volají několikrát denně a své známosti řeší s tatínkem. Láska je pro ně tím nejdůležitějším pocitem. Přejí si, aby všichni členové rodiny cítili teplo rodinného krbu za každé situace.