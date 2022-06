Znamení, která bývají nejvíce unavená a měla by nejvíce odpočívat

Býváte často unavení, myslíte si, že je to normální, a snažíte se svůj stav neřešit a fungovat v pekelném tempu dál? Pak zastavte a přečtěte si náš horoskop, který vám prozradí, zda patříte mezi ta znamení, která jsou pořád bez energie a měla by co nejčastěji odpočívat.

Cítíte se neustále unavení, bez energie a nálady? Pak možná patříte mezi znamení, která mají problém s únavou. Nesnažte se ji přebít další prací, ale odpočívejte. Na každé znamení platí něco jiného a my vám prozradíme, jak si nejlépe odpočine to vaše.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani většinou velmi tvrdě pracují, a to zejména manuálně, tudíž jsou bez energie hlavně kvůli tomu. Bohužel neumějí odpočívat, takže po celotýdenní těžké práci ještě pracují o víkendu na domě nebo zahradě a pomáhají všem, co si o to řeknou. Bohužel těch lidí není málo, o Beranech je totiž známé, že jsou velmi šikovní. Bohužel pak kvůli jejich neschopnosti říkat „ne" trpí celá rodina. Nemají totiž čas na společné výlety.

Beran by si nejlépe odpočinul na dovolené s rodinou. Nejenže s nimi tráví velmi málo času, ale nemá se svými dětmi takový vztah, jaký by si přál. A díky času strávenému s nimi by se vše mohlo napravit. Neváhejte tedy, prázdniny jsou za dveřmi! Vyrazte na dovolenou - je jedno jestli k moři nebo pod stan po Čechách, jde o to být s rodinou. To je to, co Berana nabije energií a dodá mu zase chuť do života.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi většinou pracují ve vedoucích pozicích, mají tak strašně málo volného času. Jejich život je práce a své soukromí vůbec neřeší. Většinou jsou to samotáři bez rodiny. Na domov nedbají, stejně přijdou domů večer zničení, padnou do postele, spí a ráno zase jdou do práce. Tak to chodí každý den. Jejich život je jeden velký stres, který je vyčerpává a často mívá i neblahé účinky na jejich zdraví.

Nejlepším odpočinkem pro Lva by byla luxusní dovolená v zahraničí s all inclusive programem. Kdyby k tomu ještě našel novou lásku, která by jela s ním, bylo by to naprosto dokonalé. Vrátil by se jako znovuzrozený. Konečně by večer nepadal únavou rovnou do postele a začal by žít. Život přece není jen práce a peníze vám zdraví nevrátí. Zamyslete se nad sebou a zvolněte. Luxusní dovolená vás rozhodně nezruinuje, díky své vytíženosti stejně nemáte čas peníze utrácet, tak si je konečně pořádně užijte a odpočiňte si.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou často unavení, protože mají sníženou imunitu a bývají několikrát za rok pořádně nemocní. Díky tomu jsou neustále unavení a samozřejmě i bez nálady. Potěšit tak něčím Kozoroha není nic snadného. Ideální by pro něj byl nějaký ozdravný pobyt v lázních nebo u moře, aby si odpočinul a sluníčko mu dodalo energii. Kozorozi mají také často problémy s pokožkou, tudíž by jim mořský vzduch i voda prospěly.

Kozoroh dále musí změnit svou životosprávu. Pokud bude jíst dostatek ovoce, zeleniny a brát vitamíny, doplňky stravy a samozřejmě sportovat. Sám pak uvidí, že je mnohem méně unavený a má energii do života. Také bude méně nemocný, což je důležité, aby měl více energie.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci často trpí únavovým syndromem. Ten se rozvíjí postupně a zpočátku nenápadně. Myslíme si, že jsme pouze unavení po těžké práci a vůbec si nevšimneme, že by se mohlo jednat o nemoc. Jenže jednoho dne Rak vůbec nevstane z postele. Tělo se vzbouří naráz a Rak je samozřejmě v šoku. Je pak důležité to okamžitě začít řešit.

Je důležité svůj stav probrat s lékařem a do toho zapojit aktivity, jako jsou fitness, plavání, jízda na kole, jóga nebo alespoň časté venkovní vycházky. Únavu a vyčerpání pomáhají snižovat i vitamíny B2, B3, B5, B6 a B12. Nezapomeňte také na hořčík, zinek a další minerály. Konzumujte tedy vlašské ořechy, kvasnice, celozrnné výrobky, luštěniny a listovou zeleninu.

Zdroj: www.euc.cz, www.prozdravi.cz