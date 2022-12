Ženská znamení, která vypadají starší, než ve skutečnosti jsou. Znáte je?

Některé ženy vypadají ve skutečnosti starší, než opravdu jsou. V pubertě je to jistě plus, ale v pozdějším věku to příliš ku prospěchu není. O jaká znamení se jedná a patří mezi ně i to vaše?

Snažíte se vypadat sebelíp a stejně vám okolí hádá více let, než vám ve skutečnosti je? Pak možná patříte mezi ta znamení, která působí starší, než ve skutečnosti jsou. Patří mezi ně i vaše znamení?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce působí starším dojmem nejen vzhledově, ale také proto, že se tak chovají. Mají o generaci starší přátele, tak je logické, že mezi ně postupem času zapadnou jak po vizuální stránce, tak ve stylu chování. Občas to ale působí bohužel směšně. Mladá dívka, která by se měla bavit, debatuje se ženami z generace jejích maminek o tom, jak by měla správně vypadat poctivá svíčková.

Tyto ženy mají také brzy děti. Jsou vyspělé a už ve dvaceti mají o svém rodinném životě jasno. Chtějí muže, děti a hnízdečko, které si budou moci opečovávat. Vzhledem k tomu, že ony samy vypadají starší, hledají si starší pány i mezi partnery. Ti si je pak hýčkají a jsou šťastní za poměrně mladou ženu, zatímco vrstevníci by jim utekli za mlaději vypadajícími kousky.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka se neumí především oblékat, což způsobuje to, že působí jako „staré mladé". Jejich vkus připomíná vkus jejich babičky. Dost možná spolu chodí i nakupovat. Tyto ženy pak působí mnohem starší, než ve skutečnosti jsou. Jejich styl také často odpuzuje muže, tudíž většinou zůstávají samy a nemohou si najít lásku.

Stačilo by přitom změnit styl oblékání, líčení, účes a možná by se muž, kterému nevadí, že jeho partnerka vypadá o pár let starší, objevil. Žena ve znamení Býka by tak měla vyhledat vhodnou inspiraci, či odborníka, který jí pomůže se v módě a stylu najít. Pak začne konečně žít a užívat si život i zájem mužů.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Panny působí významně starší, než ve skutečnosti jsou. Může za to genetika. Jejich babička i maminka vypadají mnohem straší. Nejednou se stalo, že si lidé mysleli, že jde pro malou Pannu do školy její babička a ona to byla maminka. I přesto, že ženy tohoto znamení o sebe pečují a snaží se vypadat mladší, nikdy to nebude stoprocentní.

Víc, než toho pro sebe Panny dělají, už udělat nemohou. Starají se o sebe, používají kvalitní kosmetiku, zdravě jí a ve svém životním stylu se snaží zůstat mladistvé za každou cenu. Bohužel však i přesto budou vždy působit starší a nic s tím neudělají. Lepší je tedy se naučit s tím žít a hledat na tom pozitiva.