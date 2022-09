Znamení zvěrokruhu, která nedokážou čelit stresu. Tyto lidi rozhází i maličkosti

Vytočí vás drobnosti, rozhodí vás cokoli, nedokážete se ovládat? Zřejmě patříte mezi čtyři znamení zvěrokruhu, která nedokáží zvládat tlak a stres. Zajímá vás, která to jsou?

Blíženci (21.5 – 20.6.)

Proč lidé narození ve znamení Blíženců tak snadno podlehnou stresu? Děsí je nutnost rychlého rozhodnutí, to prostě Blíženci neumí. Musí si vždy znovu a znovu probírat své možnosti ze všech stran, napsat si plusy a mínusy, navíc když na jejich rozhodnutí čeká netrpělivě někdo další. Takový tlak Blíženci špatně snášejí.

Beran (21.3. – 19.4.)

Zrozenci v Beranu stresuje nejvíce to, když nemají, co chtějí… Oni totiž chtějí to, co si usmysleli hned a rychle. Dokážou se tak vystresovat, že se to projevuje i škubáním, zpocenými dlaněmi a kousáním nehtů. Trpělivost není rozhodně jejich předností a Beran se jen zřídka dokáže dobře vypořádat s tím, že musí čekat.

Na znamení Berana je stres dobře poznat. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Pokud nemá Panna vždycky poslední slovo, dokáže ji to vytočit a pěkně vystresovat. A tento stav ji vydrží i celé dny. Panna je totiž šťastná, když může někoho popichovat, dělat si z jiných legraci a samozřejmě z posledním slovem na rtech odejít ze souboje jako vítěz. Když to nemá, není vůbec ve své kůži.

Štír (23.10. - 21.11.)

Lidé ve znamení Štíra vypadají na první pohled jako klidní a vyrovnaní. Neskutečně je však vytáčí, když si o nich jiní lidé myslí něco špatného, něco, co není v žádném případě pravda. To pak dokážou pěkně vyvádět. A rozhodí je i takové maličkosti, jako jsou špatně vyslovené lichotky. Když například ženě narozené ve Štíru řeknete, že je hezká, celé dny pak nervózně přemýšlí, proč jste nepoužili slovo krásná.

