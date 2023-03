Znamení, kterým osud naložil jen samou tragédii. Patříte k nim i vy?

Stíhá vás jedno neštěstí za druhým? Lepí se vám smůla na paty, i když se snažíte sebevíc? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, kterým osud nakládá samou tragédii. Náš horoskop vám prozradí, která to jsou.

Dochází vám síla neustále řešit problémy a katastrofy, které vás stíhají? Přečtěte si následující horoskop. Možná patříte mezi ta znamení, která mají největší tendenci prožít celý život s jedním karambolem za druhým.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Zrozencům v Panně bývá od vesmíru opravdu naloženo. Od dětství je stíhá jedna tragédie za druhou, a oni už se za ta léta naučili tyto nepříjemné situace zvládat. Do zpěvu jim ale často není, bývá toho na ně totiž víc než dost.

S příchodem jara se jim však na nějakou chvíli uleví. Začněte chodit ven, pracujte na zahrádce a věnujte se zbytku rodiny. Potěší vás to, uvidíte. Pak totiž opět přijde období dalších potíží, které ovlivní váš život na nějaký ten pátek. Užívejte si tedy mezičas pohody plnými doušky, dokud to jde!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Lidé v Kozorohu celý život řeší problémy se zdravím. Už jako malé děti byli neustále nemocní a do školy v podstatě chodili jen sporadicky. Jsou tak většinou tiší a samotářští. V pubertě se navíc přidalo akné a s jejich sebevědomím to šlo rychle z kopce. Kvůli špatné psychické stránce se postupem času často přidají i ekzémy a alergie.

Kozorozi jsou navíc strašně nemotorní, takže je stíhá jedna katastrofa za druhou. Všechno zničí, shodí, ublíží si, či o všechno zakopnou. Často trpí také na zlomeniny a mívají i sociální fóbii. Kozoroh tak bývá osamělý, opuštěný, slabý a nemá sílu to měnit. Jeho život bývá jedna velká tragédie, za kterou nemůže.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají velmi dobré srdce a všem chtějí pomáhat, což se často obrací proti nim. Díky své velkorysosti, která občas až hraničí s naivitou či hloupostí, mají dluhy, problémy se zákonem či jiné nepříjemnosti. Prožívají až moc emotivně osudy ostatních lidí, což do jejich životů přináší zbytečné tragédie.

Lidé ve znamení Blíženců by se měli ve svém pomáhání ostatním umírnit. Bohužel je to ale nad jejich síly. Ta pomoc ostatním je pro ně naprosto přirozená, neumí bez ní žít. Blíženci by měli myslet na sebe a na to, že se tím ničí a že je bude stíhat jedna tragédie za druhou, pokud nezmění svůj pohled na život a své priority.