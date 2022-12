Úplněk v prosinci bude zlomový a potrápí zdraví i psychiku. Těmto znamením hodně

Každých 28 dní úplněk vstupuje na noční oblohu a odhaluje celou svou nebeskou krásu. Stane se tak 8. prosince v 5:07. Když zaplavuje vesmír svým zářícím, éterickým světlem, můžete doslova cítit, jak jeho síla proudí vaším duchem. Která znamení patří mezi ty, která tento úplněk nejvíce ovlivňuje?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Tento úplněk je celý o vás, Blíženci. Všichni chtějí slyšet, co budete říkat a všichni na vás upírají své zraky. Úplněk svítí na váš první dům já, takže vám přinese povzbuzení, abyste se zadívali hluboko do svého vlastního odrazu a zblízka se podívali na osobu, kterou se stáváte.

Připravte se na to, že se ve vašem životě rozvine vrcholný okamžik, protože úplněk je vždy okamžikem změny a dokončení. Možná ze sebe uvolňujete hněv a zášť, o kterých jste si neuvědomovali, že je držíte. Netrestejte se za to, že jste naštvaní. Hněv jen znamená, že vám na tom opravdu záleží a pokud víte, jak ho využít, může vás katapultovat k úspěchu.

V Blížencích úplněk může vyvolat hněv a napětí. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Čeho chcete dosáhnout, Panny? Úplněk v Blížencích přináší sílu do vašeho 10. domu kariéry a reputace a svítí na vaše společenské postavení. Možná přehodnocujete své profesní cíle a uvědomujete si, že něco nefunguje. Otočit loď, když se vychýlí z kurzu, není nikdy snadné, ale je to lepší než pokračovat špatným směrem. Máte tolik potenciálu udělat něco neuvěřitelného se svou kariérou, zvláště pokud začnete hned teď! To však neznamená, že skončíte, když jde do tuhého. Cesta před vámi je plná překážek, výzev a zklamání, ale pokud nejste ochotni přečkat bouři, jak jinak budete moci dokázat, jak moc si to zasloužíte?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Probíhá váš solární návrat, což vám připomíná, abyste si byli jistí a věřili ve svou schopnost stát se lepším člověkem. Úplněk přivádí vaši pozornost k vašim vztahům. Tato lunární událost, která se odehrává ve vašem sedmém domě spojenců, nepřátel, manželů a obchodních partnerů, vás nutí rozpoznat, co funguje a co nefunguje, pokud jde o dynamiku vašeho vztahu.

Pokud je vztah slabý a nespolehlivý, tento úplněk mu může zlomit hřbet. Pokud jste však vy a váš partner ochotni převzít odpovědnost a udělat kompromis, tento úplněk vám umožní uvědomit si, jak silný váš vztah skutečně je. A pamatujte – každý pár spolu občas nesouhlasí, zvláště pokud jim na sobě záleží.

Střelci by měli najít kompromis ve vztahu. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pracovali jste tak tvrdě, abyste získali větší vliv ve své kariéře a posunuli se ještě dále k úspěchu! Vyhrát hru však není to nejdůležitější ve vašem životě, zvláště pokud se pod rouškou workoholika vyhýbáte problémům v osobním životě.

Když se soustředíte na svůj čtvrtý dům rodiny a linie, úplněk chce, abyste pochopili nějakou situaci, která se týká vašich nejbližších. Pokud nejste s něčím doma spokojeni, plný měsíc vás inspiruje k tomu, abyste s tím začali něco dělat.

Zdroje: stylecaster.com, www.rexter.cz