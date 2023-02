Ženská znamení, která se dožívají nejvyššího věku: Patříte mezi vyvolené i vy?

Některá znamení zvěrokruhu žijí déle než jiná. Do určité míry je to dáno tím, jaký mají vrozený vztah k péči o své zdraví a do určité míry je to díky charakteru jejich znamení zvěrokruhu. Která ženská znamení se tedy dožívají nejvyššího věku?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou v žebříčku nejdéle žijících znamení zvěrokruhu. Jsou to velmi vážní, odhodlaní lidé, tvrdě pracují, aby dosáhli úspěchu v životě a stejnou pozornost věnují také svému zdraví. Platí to zejména o ženách tohoto znamení. Vždy se snaží udržet stres mimo svůj život a dělají vše, co je třeba, aby si zachovali rovnováhu a duševní klid. Tyto charakterové vlastnosti jim pomáhají prodlužovat život, který prožijí kvalitně do poslední chvíle.

Kozorohové se dožívají narozeninových dortů s více než osmdesáti svíčkami. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana jsou velmi odhodlané a velmi houževnaté. Jejich charakterovou vlastností je stabilita a odolnost a je velmi nepravděpodobné, že by tyto vlastnosti někdo nebo něco oslabilo. Jejich schopnost překonávat problémy a potíže jim umožňuje udržet stres a úzkosti na uzdě a dává jim klíč k dlouhému a prosperujícímu životu.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna je velmi přesné, spořádané a organizované znamení. Jsou to ženy, které při sebemenším zdravotním problému kontaktují lékaře a pátrají po své aktuální klinické situaci. Díky tomuto jejich postoji podstupují méně zdravotních rizik. Tyto ženy jsou zvláště pozorné ke svému životnímu stylu. Snaží se aktivně čelit stresu a všechny tyto vlastnosti jim pomáhají žít velmi dlouhý a zdravý život.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Znamení Blíženců má vrozený dar, kterým je pozitivita a optimismus. Toto znamení patří k těm, kteří jsou schopni lépe čelit životu, zvláště když přináší problémy a potíže. I v těch nejhorších situacích se vždy zvednou a neupadnou do zajetí zoufalství. Umí si užívat života a přítomnosti a dobře vědí, jaké meze se nesmí překračovat. Jejich předností je zdravý životní styl a láska k přírodě.

Blíženci vyznávají zdravý životní styl. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Znamení Vah patří mezi znamení, která se těší velmi výraznému životu. Je ohnivým znamením a to ho činí velmi rozhodným. Ženy zrozené ve Vahách dokáží čelit životním problémům se správným odhodláním. Mají velkou odvahu, rády se obklopují krásnými věcmi a vyhýbají se sporům a konfliktům. Mají zvláštní energii a to je udržuje naživu déle než ostatní.

Zdroje: www.chedonna.it, www.ireceptar.cz