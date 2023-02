Nejisté ženy podle zvěrokruhu: Tyhle si nevěří a vnitřně se samy ničí. Co vy?

Existují velmi nejistá znamení zvěrokruhu, která se všeho bojí a se svou vnitřní nejistotou se nedokáží vyrovnat. Tato znamení nikdy neudělají krok vpřed beze strachu. Která ženská znamení zvěrokruhu to jsou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Zdá se nemožné, že by Panna mohla být nejistá a ustrašená, ale je to tak. Nikdy byste to do těchto žen neřekli, ale mají tendenci skrývat svůj strach a svou nejistotu, takže je ostatní vnímají jako dokonalé a povýšené osoby. Je to však jen maska, kterou toto znamení nosí od rána do večera, aby nebylo souzeno a nespadlo do různých životních nástrah.

Panna se často i pitvoří, aby zakryla svou nejistotu. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana skrývají svou nejistotu tím, že sázejí vše na temperament. Působí soutěživě a arogantně, jen aby skryly svůj strach ze všeho, co jim život postaví do cesty. Často a ochotně se zdají být hyperproduktivní, místo toho chtějí dělat mnoho věcí, aby odvrátily pozornost od možných chyb a uklouznutí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Tyto ženy jsou tak náladové a optimistické, že mají tendenci se podceňovat, aniž by si toho ostatní všimli. Ryby jsou znamením zvěrokruhu obdařeným velkým altruismem, ale také chronicky nejistým, i když zcela neopodstatněným způsobem uvažování. Chtějí neustále demonstrovat svůj talent, i když se bojí úsudku ostatních nebo toho, že to vždy někdo umí lépe.

Ryby jsou chronicky nejisté. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou intuitivní, soucitní a laskaví jedinci. A ženy obzvlášť. Těžko však důvěřují ostatním a mohou být velmi citlivé na kritiku. Neustále se trápí tím, co si o nich myslí ostatní, což vede k nedostatku jejich sebevědomí. Navzdory tomu mají Raci spoustu lásky na rozdávání a mohou si najít věrné přátele, pokud si najdou čas je poznat. Chtějí se jen cítit bezpečně a na oplátku být milovány. Takže je občas obejměte a zasypte je komplimenty. Jejich nejistota se alespoň na chvíli zmírní.



