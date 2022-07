4 mužská znamení nejvíce závislá na svých matkách. Máte doma mamánka?

Někteří partneři nemusí se svou matkou hovořit celé týdny, jiní s ní mají poměrně intenzivní vztah. Co říká o vztazích k matkám horoskop? Možná se právě váš partner narodil ve znamení, které má k matkám silný vztah.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Počítejte s tím, že pokud si vezmete Kozoroha, tak se provdáte nebo oženíte i s jeho rodinou. Kozoroh je totiž se svými nejbližšími neustále v kontaktu. Kozoroh má s matko poměrně intenzivní vztah, který si nenechá nikým a ničím zničit. Počítejte s tím, že s vámi bude jeho matka trávit dovolenou i víkendy. Je pro něj tak důležitá, že stačí jedno křivé slovo o tchýni a můžete si balit kufry.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Rak je citlivý a potřebuje neustálý kontakt se svou matkou. I když žijí stovky kilometrů od sebe, potřebují si často telefonovat a psát zprávy. Jejich vztah je láskyplný a pečující, Rak splní své matce každé přání a vždy je ochoten jí pomoci. Od vás očekává to samé, a pokud to tak není, Raka to dokáže hodně ranit.

Někdy je vztah matky se synem hodně komplikovaný. Zdroj: Profimedia

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Máte partnera narozeného ve znamení Býka? Vybrali jste si dobře, protože Býk má rád kolem sebe rodinu a cítí se mezi svými nejbližšími spokojeně. Rodinou je však myšlena nejen ta, kterou založil se svou partnerkou, ale i rodina, ze které pochází. Zejména matku má ve svém žebříčku na stejném stupni jako partnerku, což může pro některou ženu být problém.

Beran (21.3. - 20.4.)

Dobrodružné Berany hned tak něco nerozhodí, ale pokud mají nějaké trápení, dřív než za partnerkou, jdou za svou matkou. Nesmíte se za to na ně zlobit, jejich láska k vám není láskou k matce ničím ohrožena. Své matky si nesmírně váží a počítají s tím, že budete cítit ke své tchýni to stejné.



