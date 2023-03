Znamení, která nejhůře nesou změnu času. Patříte mezi ně?

V neděli 26. března 2023 přecházíme na letní čas a to pro nás znamená, že hodinová ručička ve dvě ráno přeskočí na tři. Přeřídit si hodinky je však to nejmenší, co nás čeká. Lidský organismus se totiž s touto změnou nevypořádává dobře. Některá znamení zvěrokruhu změnou času vysloveně trpí. Která to jsou?