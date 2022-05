Jaká znamení zvěrokruhu vytvářejí nejnešťastnější manželství? Patříte mezi ně?

Plánujete svatbu a chcete se ujistit, že je váš protějšek ten pravý? Pak si ověřte, zda k sobě vaše znamení pasují. Není nic horšího, než si někoho vzít, a pak zjistit, že si s ním nerozumíte. Které znamení se k vám nehodí?

Ne všechna znamení se k sobě hodí, proto je ideální si zjistit, zda váš potenciální partner nepatří právě mezi ně. Proč ztrácet čas s někým, koho nám vesmír nepřisoudil, když bychom se mohli zaměřit na hledání toho pravého a osudového protějšku. Náš horoskop vám prozradí, jaké znamení zvěrokruhu se k vám vůbec nehodí a měli byste se mu ve vztahu raději vyhnout.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou velmi tvrdohlaví a nikdy neustoupí ze své pravdy. Také jsou hluční a hádaví, proto by se měli vyhnout citlivým Rybám. Ryby totiž hádky a rozbroje těžce nesou. Často to odnáší i jejich zdraví. Toto manželství prostě vůbec nejde dohromady.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou hrdí, silní a za svým cílem jdou přes mrtvoly. Řídí prakticky všechno a budou řídit i vás. Vždy mají hlavní slovo, a to ve všem. Touží po životě ve společnosti. Nehodí se k nim Raci, kteří jsou submisivní a rádi tráví čas doma.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec je velmi upřímné znamení, které vždy řekne to, co si myslí. Ne vždy je to ale dobře. Rozhodně to vytáčí Blížence, kteří jsou strašně urážliví, a tak se na Střelce za jeho poznámky často naštvou. Takové manželství by určitě nedělalo dobrotu.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci rádi tráví čas o samotě. Čtou a přemýšlí. Jde o znamení, které se neumí přizpůsobovat. Jsou to takoví samorosti. Proto se k nim rozhodně nehodí Váhy, které milují společnost, přátele a zábavu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se rády považují za všeználky. Ví všechno a všude byly třikrát. Strašně to štve Lvy, kteří si myslí, že oni jsou ty nejdokonalejší. Tento pár tudíž nesouzní, dokonce mezi nimi často létají jiskry. Občas se nesnesou ani ve stejné místnosti.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou strašně pořádkumilovní. Klidně vstanou ve čtyři ráno a jdou uklízet, vysávat a třeba i mýt okna. V šest mají hotovo a s klidným pocitem tedy mohou začít svůj den. Největšími bordeláři jsou Štíři, tudíž v jejich životě rozhodně nemají co dělat.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají rádi vše pod kontrolou, proto se nesmějí dát dohromady se Lvy, kteří jsou na tom stejně. Pak by doma vznikaly třenice a to nikdo nemá zapotřebí. Najděte si raději znamení, které se drží při zemi a bude tiše dělat to, co po něm budete chtít.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy se rády starají o druhé a svůj život řadí až na druhé místo. Milují ten pocit, když mohou pomáhat. Rodina je pro ně vše a s čím nesouhlasí rodiče, to neudělají. Proto by si domů neměly vodit Ryby, které jsou svobodomyslné, nespoutané a nesnáší pravidla či konvence.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář je přelétavý a nestálý, proto nemá cenu, aby si bral znamení Kozoroha, pro kterého je domov, pořádek a čistota vše. Vodnáře takové přízemní záležitosti vůbec nezajímají. Všude se jim líbí, všude jsou doma a pořádek vůbec neřeší. S Kozorohem by tedy rozhodně netvořil kompatibilní pár.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou submisivní, milí a rádi tráví čas doma. Starají se o rodinu, vaří, pečou a žehlí. Doma to mají vždy útulné a čisté. Milují návštěvy a to, když u nich někomu chutná. Raci se rádi předvádějí, proto u nich vždy musíte absolvovat prohlídku všech vychytávek, co si pořídili. Tohle ale nebaví zejména Ryby, pro které nemají materiální věci význam.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři nejdou dohromady se Střelcem, který vždy řekne to, co si myslí. Štíři totiž občas mlží a lžou. Tento pár by tedy společnou řeč rozhodně nenašel. Není nad to si najít takové znamení, které tyto přednosti ocení. Moc jich není, ale některé preferují lež před pravdou.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou nespoutané, volnomyšlenkářské a nevěří na vztah či lásku na celý život. Hodí se tedy jedině ke znamení, které si chce spíš užívat, než hledat člověka do manželství. Tímto znamením ale rozhodně není Rak, jehož jedinou životní náplň je péče o rodinu. Tohoto člověka by Ryby zničily.