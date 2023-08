Tato znamení zvěrokruhu doma hromadí věci. Které ženy jsou největší bordelářky?

Jaký vztah máte k úklidu a pořádku? Někdo z nás nesnese smítko na podlaze, jinému zase třeba nevadí přeplněný byt či dům věcmi, které se možná budou jednou hodit. Které ženy zvěrokruhu drží prvenství v hromadění věcí a patří mezi ty největší bordelářky? Patříte mezi ně?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené v tomto znamení jsou známy svou vůdčí povahou a rozmanitými zájmy. Jsou v podstatě tak časově zaneprázdněny, že jim na starost o pořádek nezbývá čas. I jim vadí zanedbaná zahrada, chuchvalce prachu pod postelí, nepřeberné množství věcí pohozených v garáži. Tyto ženy tak často nakonec volí paní na úklid.

Berani potřebují paní na úklid. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Zrozenkyně ve znamení Blíženců jsou vládkyně všech večírků a představa úklidu je pro ně naprosto nezáživná. Jelikož jsou to velmi společenská znamení, nezřídka kdy se stává, že si, ať už cestou na večírek nebo jen tak při odpolední procházce, přinesou domů další kousek do své domácnosti. Je přece tak pěkný a bude se určitě někam a na něco hodit.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy ve znamení Střelce by tak rády uklidily a rozřídily nashromážděné věci, ale jejich pokusy o úklid jsou totálně marné. Jsou to chaotičky v pravém slova smyslu. Dělají vše najednou a výsledek je více než žalostný. Ideální pro ně je naplánovat si úklid s kamarádkou, která jim pomůže vnést do úklidu a třídění určitý systém.

Ženy ve Střelci si z roztříděním skříní samy neporadí. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářky jsou intelektuálky v pravém slova smyslu, a tak je válející se prádlo v pokoji, nebo plný dřez nechává klidnými, neboť mají na práci mnohem důležitější věci, než tyto světské aspekty. Vodnářky jsou roztomilé bordelářky, u kterých, tak jako u žen v Blíženci, najdete různé, mnohdy pro ně ohromně zajímavé poklady z ulice či z cest.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy v Rybách jsou sice okouzlující, ale zcela jim chybí smysl pro praktičnost. Navíc většinu času žijí ve své citlivé představivosti, a tak úklid nepovažují za zásadní životní úkol. U žen Ryb najdete hromady oblečení ve skříních, které se tam válí i několik dlouhých let. A další hromady se postupně kupí. Rybám to ale vůbec nevadí, žijí si takto spokojeně.

Zdroje: bestlifeonline.com, www.tvazteca.com