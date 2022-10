Znamení zvěrokruhu, která nejvíce překypují energií: Tato jsou jak stroje

Některá znamení zvěrokruhu patří díky dominantnímu vlivu některých planet k těm nejenergičtějším. Jsou tak aktivní a nadšení, že je někdy těžké je zastavit. O jaká znamení jde?

Štír (24.10. - 22.11.)

Trochu pichlaví, ale přitažliví a překypující energií, obzvlášť když se jim naskytne příležitost poznat nové lidi. Štíry ovládají planety Pluto a Mars, díky nimž jsou také nesmírně odvážní, pouštějí se do situací, kam by se ostatní znamení báli, žene je neuvěřitelná vnitřní síla. I když je někdy přepadne únava, neohroženě se pouštějí do boje a jdou si za svým cílem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

To, co je na ohnivém znamení Střelce nejpozoruhodnější, není ani tak vitalita, a to jak doma, tak v práci, ale jejich energie v intimní oblasti. Toto znamení ovládané Jupiterem dobíjí energii díky intenzivním intimním vztahům, které mu dodávají sílu čelit každodennímu životu. Střelci jsou kreativními partnery a neúnavnými společníky.

Lev (23.7. - 22.8.)

Zrozenci ve Lvu jsou ovládáni Sluncem, které jim dává neuvěřitelnou ohnivost. Mají velké množství energie na jakoukoli party, i když začíná uprostřed noci, zvládnou výstup na zasněženou horu, prostě vždy najdou energii i v těch nejméně myslitelných situacích.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býka nikdo nezastaví. Má instinkt, nadšení, planeta Venuše mu dává pozitivní emoce, díky nimž se vždy zapojí do činností tím správným způsobem. Při práci potřebuje kontakt, jen tak jí dá svou sílu a um, vyhovuje mu kutilství, zahradničení, ale třeba i pečení chleba.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh nemá impulzivitu předchozích znamení, ale svou obrovskou energii střádá někde uvnitř jako kdyby měl dobíjecí baterie. Díky tomu jsou Kozorozi prostě k neutahání, za svým cílem jdou, jdou a jdou, během cesty si do seznamu zapisují další úkoly. Těžce pracují od rána do noci, až je někdy s podivem, kdy Kozorozi vlastně spí.

