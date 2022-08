Znamení, která mají největší náchylnost k nemocem jater

Nejen špatná životospráva, ale především naše psychika oslabuje játra. Tento důležitý vnitřní orgán je pak vlivem stresu, zlosti nebo potlačených emocí náchylný k onemocnění. Existují tři znamení zvěrokruhu, která by si na nemoc jater měla dát pozor.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ohnivé znamení, kterému vévodí planeta Slunce. Když přechází právě do znamení Lva, dává člověku v tomto znamení zrozeném touhu být středem pozornosti za každou cenu. Uvnitř Lva to pak začne vřít, protože velmi touží být milován, obdivován a získat moc. Pokud však tyto touhy zůstanou nesplněny nebo naopak, pokud si své ego Lev užívá až přespříliš, zablokuje se jeho životodárná sluneční energie. Lev následně ztratí vitalitu, jejímž zdrojem jsou právě srdce a krev. Lev tak mívá srdeční a oběhové potíže, včetně problémů se srdečním pulsem a krevním tlakem. Krev protéká játry, které ji čistí, a tak se zrozenci ve Lvu potýkají často i s problémy s tímto důležitým vnitřním orgánem. Lev by měl místo ega hledat lásku, tím se jeho potíže mohou zmírnit či dokonce zcela zmizet.

Lev mívá potíže s krví, tím pádem i s játry. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Důsledné puntičkářky, které jsou své práci a pracovnímu nasazení ochotny hodně obětovat. Lidé narození ve znamení Panny bývají navíc neurotické, pedantské na pořádek a tolik ponořené do svých povinností, že zapomínají na existenci jiného světa, v němž vládne odpočinek a zábava. Panny tak dlouho pokoušejí svůj nervový systém, až jednoho dne nevydrží, proto jejich častými zdravotními problémy bývají psychické potíže doprovázené bolestmi hlavy, migrénami či závratěmi. Tyto obtíže jdou ruku v ruce se zažívacími problémy, protože i při vyčerpání náš trávicí systém hodně trpí. Kromě slinivky, tlustého střeva či dvanácterníku by si Panny měly dát pozor na onemocnění jater. Prevencí jsou chvíle klidu, mentálního odpočinku včetně relaxace aktivní, kdy nebudou hloubat nad pracovními záležitostmi.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Bohémská jízda plná dobrodružství, objevování, ale také dobrého jídla a pití, často v nadměrném množství. Takový život mívají někteří Střelci. Není jim cizí ani alkohol a když už pijí, tak ve velkém. Jejich játra jsou sice poměrně silná, taková životospráva je však může natolik zatížit, že si způsobí i vážnější onemocnění. Játra totiž fungují jako sklad energie, kam však Střelci velice rádi „chodí”, takže už za chvíli prostě není kde brát. Střelci se musí naučit dokončovat to, co začali, a neutíkat od jedné věci k druhé. Nutné je dodržovat pravidelnou stravu, což může být pro Střelce trochu problém. Pokud však svou životosprávu upraví, i játra se díky své regenerační schopnosti znovu uzdraví.



Zdroje: www.energiezivota.com, ceske-bylinky.cz