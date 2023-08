Tato znamení nenávidí podzim a na konci léta upadají do deprese. Patříte k nim?

Léto pomalu končí a čekají nás podzimní dny. Někdo tuto změnu nese těžce, někdo se na podzim celkem těší. Astrologové určili čtyři znamení zvěrokruhu, která doslova nesnáší podzim. Patříte mezi ně?

Lev (23.7. - 22.8.)

Na prvním místě tohoto žebříčku se nacházejí lidé narození ve znamení Lva. Je to přirozené, Lev je sluneční znamení a Slunce je pro něj zdrojem života a radosti. Jakmile se léto přehoupne do své konečné fáze a přijde podzim, Lvi upadají do deprese.

Chladné počasí a zatažená obloha negativně ovlivňují jejich náladu, přepadá je melancholie a jejich veselost už není to, co bývala v létě. Lvi tak často na podzim utíkají za sluníčkem do zemí, kde je ho ještě dostatek.

Lvům vládne Slunce, proto jsou na podzim celí nesví. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Lidé ve znamení Štíra nesnášejí déšť, chlad a sychravo. Necestují nikam, kde je zima, severské země nikdy nenavštíví, i kdyby to bylo zadarmo. Štíři milují trávit čas venku, jen tak nalehko, sedět dlouho do večera pod letní hvězdnou oblohou a užívat si teplé dny. Jakmile přijde září a babí léto, už se jim mění nálada a vymýšlejí, kam by ještě poslední letní dny vyrazili za teplem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci tak rádi cestují, a proto nemají rádi zimu, ale ani extrémní tepla. Milují mírné klima, kdy se mohou pohodlně přesouvat z jednoho místa na druhé a nemusí řešit změny ročních dob. Mají rádi období, kdy se jaro mění v léto, kdy jsou už večery příjemně teplé, ale není horko.

Babí léto jim také nevadí, ale jakmile se změní v sychravý a studený podzim, vůbec se necítí dobře. Nesnáší déšť a úplně nenávidí, když se v něm musí pohybovat venku.

Střelci se s přicházejícím podzimem necítí dobře. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Kdyby Vodnáři mohli, žili by celý rok u moře, blízko jezera či na pláži. Tohle znamení obecně nesnáší chlad a na podzim skoro nevychází z domu. Tito lidé se také velmi často stěhují na počátku podzimu do středomoří a tráví tam celou zimu. Zbožňují plavání, pobyt venku, pohyb na teplém čerstvém vzduchu. Jakmile spatří v kalendáři přicházející podzim, začnou být nervózní a balí kufry.

Zdroj: virali.video, www.sweetyhigh.com