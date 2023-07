Úzkostlivá znamení zvěrokruhu: Tyto ženy se sesypou ze všeho, nemůžou za to

Čas od času přepadají stavy úzkosti snad každého z nás. Některá znamení zvěrokruhu jsou však až příliš úzkostná. Takové ženy se roztřesou téměř z každé životní situace a nedá se s nimi vydržet. Patříte mezi ně?

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je jako vodní znamení proslulý svou citlivostí, tyto ženy mají tendenci vkládat do všeho příliš mnoho emocí. To pak vede ke zvýšené úzkosti. Dokáží se každý den trápit myšlenkami na své blízké, strachují se o ně a stejně tak se obávají i o vlastní bezpečí. V běžných životních situacích často vidí nesmyslné riziko, mají i sklon k přehánění. Úzkostné stavy je provázejí každý den.

Rak se trápí strachem o své nejbližší. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy narozené ve znamení Panny jsou známé svou puntičkářskou a analytickou povahou. Možná se ptáte, jak takové ženy mohou trpět úzkostmi, ale je to tak. Mají totiž tendenci být k sobě velmi kritické, stanovují si nerealistické cíle a mají přemrštěná očekávání a právě ta vedou k úzkostem a pocitům selhání. Tolik trpí strachem z vlastních chyb, že propadají depresím.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Touha po harmonii a rovnováze vede u žen ve znamení Vah k velké úzkosti. Nesnášejí konflikty a všemožně se jim vyhýbají. Raději upřednostní názory ostatních před svými, jen aby se nemusely s nikým hádat nebo diskutovat. Vnitřně však neskutečně trpí. Tak moc se obávají odmítnutí nebo nesouhlasu, že trpí i bolestmi hlavy.

Váhy nesnáší hádky. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ach ty Ryby! Absorbují emoce a energie druhých lidí, které však nejsou vždy krásné a pozitivní. Bývají často ohromeny bolestí a utrpením, které trápí druhé, což je uvádí do hlubokých depresí a stavů beznaděje. Před úzkostí utíkají do snů a svých fantazií, o to krutější je pak návrat do reality. Úzkostné stavy způsobuje i jejich strach z neznámé nebo nejisté budoucnosti.

