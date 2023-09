Ženy v těchto znameních si s módu nelámou hlavu. Oblékají se jako hastroši

Pro někoho jsou módní trendy nepolapitelné jako padající hvězdy. Tito lidé módě nerozumí, nesledují trendy a nepodléhají reklamám. Obléknou si na sebe cokoli najdou ve skříni a nakupování oblečení je pro ně noční můra. Které ženy a jejich znamení zvěrokruhu to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Rychlý, žhavý a vždy první Beran má v životě vyšší priority než módu. Válečníci, za které se Berani považují, taky neřeší oblečení, když jsou ve válce. Když už musí řešit co na sebe, jde jim hlavně o pohodlí, takže většino volí sportovní styl. Je jim úplně jedno, když jejich outfit není barevně sladěný, hlavně, aby se v něm cítili dobře. Pro své přílišné aktivity potřebují pohodlnost, bez ohledu na to, jak vypadají. Někdy to bohužel přehánějí a snaží se to dohnat doplňky.

Rak (22.6. - 22.7.)

Nenucenost, volné věci a pohodlí. Tak většinou poznáte ženy ve znamení Raka. Před módními trendy upřednostňují dobrý pocit, a tak raději zahodí boty na podpatku a vezmou si ponožky a tenisky nebo pantofle. Jejich šatník je plný oblíbených kousků, které kombinují a oblékají si je do jakéhokoli prostředí. Často se však stane, že neodhadnou situaci, pro kterou se oblékají, a jejich nevhodně zvolené svršky ostatní vyvedou z míry. Nenechají si poradit a nad dobře míněnými radami ohledně jejich šatníku jen mávnou rukou.

Raci neodhadnou oblečení pro danou situaci. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

V oblékání jsou Panny vedeny spíše svou myslí než citem, a také to podle toho vypadá. Panny většinou volí zcela praktické a ničím zajímavé oblečení. Musí vydržet dlouho, musí se dobře prát a čistit a nesmí ničím vyčnívat nad ostatními. V takových věcech se většinou Panna cítí dobře. Pokud jsou však donuceny jít s módou, třeba z důvodu pozvánky na nějakou společenskou akci s předepsaným dress codem, jdou na to vědecky. Požádají o pomoc stylistu, absolvují módní kurz nebo si nechají poradit od důvěryhodné kamarádky.



Panny mají praktické, ničím zvláštní oblečení. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy ve znamení Střelce potřebují jedno - skladné oblečení, které se jim snadno vejde do kufru a bude pohodlné pro jejich nekonečné dobrodružné cesty. Dávají přednost kvalitním materiálům, které je během cestování nezradí. Navíc nemají čas své svršky moc složitě udržovat, takže potřebují materiály, které se nemusí žehlit. Bohužel jsou stále ve spěchu, a tak si často nakupují oblečení v rychlosti. Z původního záměru pořídit si oblečení z kvalitních látek a nežehlivé to skončí právě naopak. Můžete je tak potkávat v pomačkaných příšerných hadrech, ony to však neřeší.

