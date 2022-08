Znamení zvěrokruhu, která milují po celý život jednoho partnera. Máte ho doma?

Naše chování ve vztahu k milované osobě ovlivňuje naše datum narození, respektive znamení zvěrokruhu, ve kterém jsme se narodili. Zatímco některá znamení jsou proslulá častým střídáním partnerů, jiná jsou zase známá svou stálostí. Která to jsou?

Lev (23.7. - 22.8.)

Ne nadarmo bylo toto znamení pojmenováno po králi zvířat. Lev, to je vládce, který musí mít obdiv a uznání ostatních. A jsou takoví i lidé narození v tomto znamení. Lev prostě ví, co chce, a také toho dosáhne, pokud je to ovšem dokonalé. Nic nedokonalého Lev neuznává a nebere. Ve vztahu je tak trochu perfekcionista, dokud nenajde svůj dokonalý protějšek, neúnavně hledá a loví. Pokud se mu podaří najít partnera, který Lvu ve všem vyhovuje, musí se jeho protějšek připravit na občasnou pýchu a panovačnost. Pokud mu toto nevadí, Lev dokáže pro svou lásku udělat snad všechno na světě a hýčká si ji. Jakmile se pro někoho jednou rozhodne, většinou s ním zůstane do konce života.

Štír (24.10. - 22.11.)

Lidé ve znamení Štíra vždycky budí pozornost a jsou středem každé společnosti. Jsou trošku tajemní, ale nesmírně přitažliví, a tak nikdy nemají nouzi o obdivovatele. Přirozeně se chovají tak, že se snaží očarovat všechny přítomné, aniž by si to sami uvědomovali. Mohlo by se tedy zdát, že Štíři jsou přelétaví nevěrníci, ale opak je pravdou. Díky své povaze mají štěstí ve vztazích, dokáží si dobře vybrat. I když to trvá poměrně dlouho a občas se i spálí, jejich konečná volba je většinou výhra pro zbytek života. Také se snaží udržet si partnera za každou cenu a když mu později dovolí nahlédnout do hloubky své duše, milují vášnivě a dlouho.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ke stabilním partnerům patří i lidé, kteří se narodili ve znamení Kozoroha. Nejsou to žádní vášniví excentrici, kteří by dávali okatě najevo obdiv a lásku k tomu druhému. Své city si hodně drží uvnitř a trvá dlouho, než je dokáží jen vyslovit nebo nějak naznačit. Potřebují zázemí, jistotu a stabilitu, pokud se pro někoho rozhodnou, dodají vztahu radost a optimismus. Jakmile však jejich vyvolený dokáže zažehnout v chladném srdci Kozoroha plamínek vášně, je vyhráno a Kozoroh už nikoho jiného nehledá. Vztah pak trpělivě buduje, protože ví, že pro budoucnost jsou pevné základy to nejdůležitější.

Panna (23.8. - 22.9.)

Poněkud problematické to mají zrozenci ve znamení Panny. Nikdy nepropadnou své fantazii a představám, pokud jsou nereálné. Stojí nohama pevně na zemi a mají jasný plán, jakým směrem se jejich život bude ubírat. To jim však často komplikuje najít toho pravého, zejména pokud nepomineme fakt, že Panna tak nerada ukazuje své city. Jakmile ji však někdo zaujme a city jsou oboustranné, rozhodující jsou činy, ne slova. Na ta si Panna moc nepotrpí. Pokud je její protějšek pracovitý, slušný a poctivý, Panna zahoří a nedbá na fyzické nedokonalosti. Jakmile se svému partnerovi otevře a dovolí mu, aby poznal, jaká ve skutečnosti je, bývá okouzlující a málokdo by se do ni nezamiloval. Pokud Pannu její vyvolený nezradí a je upřímný od začátku vztahu, čeká je krásný společný život.



Zdroje: zena-in.cz, horoskopy.blesk.cz