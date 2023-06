Znamení s léčitelskými schopnostmi. Patříte mezi čarodějnice, co umí léčit?

Horoskop ovlivňuje nejen náš charakter, ale také naše schopnosti. Někteří lidé získali svým narozením i léčitelské schopnosti a zvláštní uzdravující talent. Zajímá vás, která znamení zvěrokruhu jsou poněkud čarodějná a mají léčitelské schopnosti?

Beran (21.3. - 20.4.)

Znamení Berana je spojováno s odvahou, vůdcovstvím a ambicemi. Pod tímto ohnivým zevnějškem se však skrývají léčitelské schopnosti. Do jisté míry je to i díky jeho intenzivní vášni. Když se do něčeho pustí, vloží do toho celé své srdce i svou duši.

Ovládá ho silná touha pomáhat druhým, překonávat problémy a nalézt vnitřní rovnováhu. Berani jsou doslova přeplněni energií a elánem, které dávají do svého léčitelského úsilí. Ničeho se neobávají, jako léčitelé inspirují ostatní svou statečností.

Berani se často věnují alternativním léčebným postupům. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Toto znamení zvěrokruhu je ovládané Měsícem, planetou emoce a intuice. Lidé v Raku bývají hluboce empatičtí a soucitní, a to z nich dělá přirozené pečovatele. Právě jejich intuitivní povaha jim pomáhá spojit se s ostatními na hluboké emocionální úrovni, dokáží vycítit jejich skrytou bolest a poskytnout úlevu a podporu. A své léčitelské schopnosti mohou uplatnit i jinde, mají silný vztah k přírodě a zvířatům. Raci touží zmírňovat utrpení, často se uplatňují v profesích jako jsou ošetřovatelství, poradenství, sociální práce nebo alternativní terapie.

Štír (24.10. - 22.11.)

Znamení Štíra je spojováno s intenzitou, vášní a tajemstvím. Nenechte se však oklamat jejich záhadným zevnějškem. Pod ním se skrývá skutečně hluboká schopnost léčení a transformace. Tito lidé skvěle rozumí lidské psychice, která je spouštěčem většiny nemocí a zdravotních problémů. Jsou schopni dovést vás do nitra vaší duše, procházet hlubinami emocí a dostat se k jádru vašeho utrpení.

Jednou z klíčových vlastností je jejich výjimečná intuice, která jim pomáhá odhalit skryté pravdy a ponořit se do základních příčin bolesti. A nejen to, Štíři vás bezpečně provedou i procesem léčení. Navíc tito lidé žijí v souladu s přírodou, věnují se čínské medicíně a vyznají se v bylinkách, sami je pěstují a využívají k léčení.

Štíři často využívají léčebnou moc bylinek. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Jedno z nejpečlivějších znamení zvěrokruhu, které má zároveň i léčitelský talent, to je znamení Panny. Tito lidé jsou orientováni na detaily, všímají si drobností, které druhý sotva vidí. Díky tomu mohou včas odhalit, pokud někdo projevuje jemné náznaky bolesti či problému. Panny jsou velice soucitné, proto vás nikdy nenechají trpět, ale vždy vám pomohou utišit vaše utrpení. Mají totiž silný pocit zodpovědnosti, ochotně se ujímají role pečovatelů a vždy nabízejí svou pomoc v dobách krize. Jejich léčitelské schopnosti se projevují nejvíce na emocionální úrovni.

