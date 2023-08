7 znamení, která neumí odpočívat a jejich práce je doslova ničí. Patříte k nim?

Bez práce nejsou koláče. A tak někteří lidé pracují, aby se příliš nepředřeli a jiní zase tak, až to hraniční s workoholismem. Hrozí i vám pracovní vyhoření, pošramocené partnerské vztahy nebo dokonce zdravotní potíže z důvodu nedodržování řádného odpočinku? Která znamení zvěrokruhu na tom po této stránce bývají nejhůř a jejich práce je ničí?

Beran (21.3. - 20.4.)

Zrozenci ve znamení Berana dokáží nasadit neuvěřitelné pracovní tempo. Tito lidé jsou velmi ambiciózní, a tak udělají vše pro to, aby stoupali po kariérním žebříčku. Samozřejmě co možná nejvýše. Berani se nespokojí s nižší pozicí, a tak jsou schopni v cestě za kariérou obětovat částečně i čas strávený s rodinou a v některých případech i své zdraví.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození v tomto znamení jsou velmi zvídaví a umí perfektně komunikovat. Nemají problém se přizpůsobit prostředí, a tak jsou velmi vyhledávanými pracovníky. Jelikož ale potřebují neustálou mentální stimulaci, nejednou se stává, že sedí tzv. jedním zadkem na dvou židlích a pracují na několika projektech současně. Zanedbávají svou rodinu i přátele, nikdy neodpočívají a ničí si zdraví.

Panna (23.8. - 22.9.)

Není žádným překvapením, že také Panny patří do tohoto žebříčku. Jsou to naprostí perfekcionisté a dané projekty dokončí vždycky včas. Panny chtějí vždy dosáhnout nejvyšší úrovně dokonalé práce, a tak pracují a pracují, až jednoho dne zjistí, že jim, hlavně ten soukromý život, protéká mezi prsty.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Odpočinek od práce pro lidi narozené ve znamení Kozoroha je možný, ale jen za jistých předpokladů. Kozoroh je alfa a omega každého pracovního týmu. Dokáže podpořit své spolupracovníky a podržet je v kritických situacích. Je to právě on, kdo odchází z práce jako poslední. Odpočívat příliš neumí, ale pokud má odpočinek zapsán ve svém diáři, pak i na ten dojde.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Možná se divíte, že Váhy figurují na tomto seznamu, ale zdání klame. Váhy jsou mimořádně pracovité a vynikají hlavně v oblasti sociální komunikace. Váhy milují zapojení do pracovního života po všech stránkách, a tak mnohokrát dochází k tomu, že tito lidé mají svou práci a koníčka v jednom a odpočívat se jim vlastně příliš nedaří.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Typičtí Střelci jsou dobrodruzi, a tak není divu, že se vrhají do zcela neznámých pracovních projektů. Umí dát perfektně vyniknout své pracovitosti, ale neměli by zapomínat právě na odpočinek. Lidé narození v tomto znamení umí být velmi výkonní, ale protože se stále brání odpočinku, nezřídka se z nich stávají po čase přecitlivělí jedinci na jakoukoliv kritiku.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou neúnavní vizionáři. To se odráží i na jejich pracovním nasazení. Jsou stále něčím zaneprázdněni, pro nový projekt je není těžké získat. Jsou to lidé, kteří umí dát najevo nadšení pro danou věc. A když zrovna nepracují, tak sní o tom, co všechno by mohli ještě udělat. Zda se tomu dá říkat odpočinek, je otázkou.

