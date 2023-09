4 znamení, která čekají na podzim potíže s láskou. Zbydou jim oči pro pláč

Láska a vztahy jsou plné vzestupů a pádů, působí na ně i změny ročních období. Jak se příroda mění, její energie se střetává s tou naší. Některá znamení zvěrokruhu jsou na tyto energetické střety citlivější. S přicházejícím podzimem by si tak měla dát pozor, čekají je potíže s láskou. O která znamení zvěrokruhu se jedná?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Do konce léta si lidé narození ve znamení Blíženců užijí mnoho romantických výzev. Lidé v tomto znamení milují zábavu a když nemusí dlouho setrvávat na jednom místě. V komunikaci s druhými však bývají často velmi lehkomyslní, a tak se nevyhnou ani konfliktům.

S přicházejícím podzimem je proto pro ně důležitá trpělivost. Přijdou dny, kdy se budou cítit citlivější než obvykle, a tak by se měli věnovat sami sobě a přemýšlet, než zareagují. Dobrá zpráva je, že překážky, které se objeví, nebudou trvat dlouho.

Blíženci jsou v komunikaci lehkomyslní. To se jim na podzim nevyplatí Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé ve znamení Raka celý život touží po emocionálním spojení a po někom, o koho by mohli s láskou a oddaností pečovat. Stabilita je pro ně nesmírně důležitá. Jejich touhy se však mohou trochu zvrtnout a přemění se v přílišnou obětavost a majetnictví.

Na podzim se mohou objevit problémy, lidé v jejich blízkosti se budou cítit zadušeni a bez životního prostoru. Raci mohou očekávat i výkyvy nálad. Nesmí však na ně zareagovat tak, že se stáhnou do své ulity. Musí otevřeně o svých pocitech mluvit. To je klíč k překonání všech trablů s láskou.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Stabilními a chladnými Kozorohy otřesou potíže v milostném životě. Mohou se objevit změny, které prostě nebudou schopni přijmout a je vysoce pravděpodobné, že se na výsluní dostanou problémy, o kterých si mysleli, že jsou již dávno vyřešené a překonané.

Podzim je však ten nejlepší čas, jak všechny překážky zdolat. Tito lidé mají potíž překonat staré vzorce, jakými řeší potíže. Ty je jen brzdí. Pokud najdou nové, jejich emoční stabilita se zlepší a s ní i vztahové problémy.

Ryby by se měly zamyslet a rozumět svým vnitřním pocitům. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Nejistota a zmatenost bude provázet jedince zrozené v Rybách celý podzim. Měli by se naučit rozumět svým vnitřním pocitům. Nastal rovněž ten správný čas, aby si uvědomili, co skutečně chtějí a proměnili své touhy ve skutečnost. Jakmile pochopí sebe sama, pochopí i své partnery a čeká je nová životní etapa plná radostných okamžiků. Ideální čas přichází právě nyní, změny by pak měly nastat ke konci podzimu.

Zdroje: citymagazine.si, timesofindia.indiatimes.com