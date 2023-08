Co potřebujete právě vy, abyste se dožili stovky? Záleží, v jakém jste znamení

Kdo by se nechtěl dožít vysokého věku. Stárnout se dá totiž s grácií a proces stárnutí dokážete sami dokonce zpomalit. Můžete si tak užívat krásy života i v pokročilém věku, jen vědět jak na to. Každé znamení zvěrokruhu to má jinak. Najděte to svoje a zjistěte, co pro zdravý život do stovky potřebujete právě vy.

Beran (21.3. - 20.4.) Vaše neutuchající energie, kterou vám daly hvězdy do vínku, je zárukou dlouhověkosti. Máte neskutečnou výdrž a odhodlání žít zdravě a dlouho. Vaše tvrdohlavost je v tomto případě výhodou, protože díky ní si energii dokážete udržet a využít ji ve svůj prospěch. Je přirozené, že se vaše mladistvá vnější krása mění, ale nebuďte na sebe příliš tvrdí. Máte neuvěřitelnou vnitřní krásu, která je patrná i navenek a která vám ubírá léta. Prospívá vám fyzická práce a trocha toho dobrodružství, ponechte si je jako priority, ale nepřehánějte to. Prospěje vám fyzická práce, třeba na zahradě. Zdroj: Profimedia Býk (21.4. - 21.5.) Milujete všechny skvělé věci, jako je dobré jídlo, perfektní oblečení, ale také počítání hvězd a východ slunce. Proto chodíte spát pozdě a vstáváte brzy ráno. Jste neustále v pohybu a aktivn, to je skvělé, protože pokud nepolevíte ani v pokročilém věku, máte šanci dožít se vysokého věku. Omezte alkohol a cukr, to vám prospěje a i když se přistihnete, že vaše tempo se mírně zpomalilo, nemějte strach. Zkuste si užívat drobností, které jsou kolem vás. Blíženci (22.5. - 21.6.) Ve vašem případě platí, že věk je jen číslo a mládí je pouze stav mysli. Sledujete, kde se co šustne, máte spoustu přátel a udržujete si aktivní mysl. Nepolevujte, protože pokud se této nádherné energie vzdáte, vyprchá navždy a už se nevrátí. Je však přirozené, že během stárnutí už nebudete tolik aktivní jako dřív, to však vůbec nevadí. Stále mějte na paměti, že vaše neposedná energie vás drží při životě a vždy krok před ostatními. Užívejte si čas s přáteli. Zdroj: Profimedia Rak (22.6. - 22.7.) Milujete rutinu a své každodenní rituály. Nevzdávejte se jich ani v pokročilém věku, dopřejte si čas na své zvyky a nezapomínejte na každodenní cvičení. Ke svému životu potřebujete více než ostatní hodně lásky a laskavosti, a to jak od druhých tak od sebe. Nechte druhé, aby o vás pečovali, během produktivního života jste své rodině dali hodně, teď se od nich nechte rozmazlovat. Obzvlášť důležité jsou kvalitní vztahy v rodině a s přáteli. Ty vás udrží dlouho při životě. Lev (23.7. - 22.8.) Smích, radost a pohoda je ten nejlepší lék a vy ho máte v životě skutečně hodně. V těžkých časech stárnutí, které nezvládáte právě dobře, vás zejména veselá mysl udrží ve zdraví. Jako ohnivé znamení jste strávili hodně času na slunci. Spoustu pozornosti, které se vám dostávalo, ve stáří ubývá, na vás je, abyste se s tím vyrovnali. Stále se však obklopujete lidmi, kteří vás obdivují, a i když jich není tolik jako v mládí, dává vám to energii. Neberte stárnutí na lehkou váhu, ale nedělejte si z něj ani těžkou hlavu. Posilujte své vrásky od smíchu. Panna (23.8. - 22.9.) Strach je stres a stres je stárnutí. Obav a paniky jste si během života zažili až dost. Není divu, máte rádi strukturu, pořádek a jste zaměření na detaily. V pokročilejším věku se vaše obavy sice zmenšují, ale míra stresu z toho, že všechno není perfektní, tak jak byste si přáli, ve vás stále doutná. Měli byste více než kdokoli jiný ve stáří najít cestu k józe a meditačnímu cvičení. Čeká vás delší a šťastnější život. Najděte si čas na meditaci. Zdroj: Profimedia Váhy (23.9. - 23.10.) Celý život s větším či menším úspěchem hledáte v životě rovnováhu. Právě harmonie ve všech věcech v životě přispívá k vašmu elegantními stárnutí a dlouhému životu. Je pro vás snadné udržovat zdravý životní styl a přitom se cítit příjemně. To je obrovské plus. Máte rádi lidi, a proto je pro vás velmi důležité mít po svém boku spřízněnou duši. Pokud ji máte i ve stáří, je to skvělé, pokud jste sami, určitě do svého životě někoho pozvěte a nebraňte se seznámení. Život někdy opravdu začíná v šedesáti. Štír (24.10. - 22.11.) Štíři snad nikdy nestárnou. I v pokročilém věku vypadají skvěle, ať už díky dobrým genům nebo duševní disciplíně, která je v jejich případě až ohromující. Pokud zůstanete pokorní, máte šanci na dlouhý život. Pokračujte v každodenním cvičení, hydrataci a správné výživě. Zkuste někdy nebýt tak samotářští, izolace vám neprospívá. Potřebujete kolem sebe lidi, i když to tak možná necítíte. Střelec (23.11. - 21.12.) Dosahování cílů, dobrodružství, cestování, neposednost… Můžete si vybrat - buď toto vše využijete ve svůj prospěch nebo vás to zničí. Není potřeba vzdávat se všech svých přání a aktivit, jen při nich dejte pozor na dostatečný odpočinek. Na ten jste v mládí moc nedbali, s přibývajícím věkem je však potřeba. Nepřeceňujte své síly. Jste neúnavní cestovatelé, jen to moc nepřehánějte. Zdroj: Profimedia Kozoroh (22.12. - 20.1.) Celý život jste tvrdě pracovali, abyste byli ve stáří zajištění, tak toho konečně využijte. Máte neskutečné množství energie, která vás hnala kupředu celé mládí a produktivní život, podržte si ji i do stáří, budete ji potřebovat. Pracovat už nemusíte, a tak si konečně užívejte péči, kterou potřebujete, a to jak fyzickou, tak duševní. Masáže, lehký sport, cestování, to vše vám prodlouží život. A dobrá rada na závěr: Neberte se tak vážně. Vodnář (21.1. - 20.2.) Často a rádi přemýšlíte o budoucnosti, máte rádi nové výzvy a nápady. To vás udržuje svěží a při životě. Vždy se o problémy a jejich řešení zajímáte ze všech úhlů, snažíte se vše pochopit a přijít tak věcem na kloub. Taková mozková stimulace vám prodlouží život. Nezapomínejte na svá pravidelná cvičení, ta se vám s přibývajícím věkem mocně vyplatí. Vodnáři mají sklony k potlačování emocí, na to si dejte pozor a zkuste své pocity nedusit v sobě, zlepší vám to duševní zdraví. Nezapomínejte pravidelně cvičit. Zdroj: Profimedia Ryby (21.2. - 20.3.) Jako Ryby jdete s proudem a milujete lidi. Jako Ryby jdete s proudem a milujete lidi. Mládí jste prožili do pozdních nocí, na večírcích a akcích s přáteli, a to si mohlo vybrat daň na vašem zdraví. Pokud chcete dobře stárnout, přesměrujte svou sociální energii do zdravějších aktivit. Taneční kurzy, pěší výlety nebo univerzita třetího věku jsou jen příklady toho, co byste mohli dělat, abyste byli mezi lidmi. Obklopeni přáteli budete žít déle a šťastněji.