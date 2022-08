Znamení zvěrokruhu, která nejhůře snášejí rozchody. Patříte mezi ně?

Rozchod s milovanou osobou není nikdy procházka růžovou zahradou. Zatímco někteří lidé ho zvládají unést, jiní jsou naprosto zničeni a nedokáží se s krutým faktem vyrovnat. Existují čtyři znamení zvěrokruhu, které rozchod doslova ničí.

Ryby (19.2. – 20.3.)

Když Ryby ovládané Neptunem zažijí rozchod, hluboce je to zarmoutí. Ryby vkládají do svých vztahů všechno, celé své srdce a duši, a jejich partner je pro ně od začátku vztahu středem jejich světa. Ryby jsou vodní znamení a touží dokonale splynout se svým partnerem. Když jejich vztah selže, mají pocit, že je to jejich selhání nebo že je partner hluboce zklamal. Z tohoto důvodu se často nedokáží dlouho pohnout z místa a odrazit se ode dna. Ryby rády žijí ve snovém světě, ovládá je jejich fantazie, takže když je zasáhne tvrdá realita, jsou na dně. Rybám prospěje nějaký čas o samotě, potřebují se zamyslet samy nad sebou a naučit se nasměrovat svou emocionální energii někam jinam.

Ryby vkládají do svých vztahů všechno, celé své srdce a duši. Zdroj: Shutterstock

Štír (23.10. – 21.11.)

Intenzivnímu a zádumčivému Štírovi vládne Pluto, a tak má kvůli své hluboce emocionální povaze problém snášet rozchody. Když se totiž Štír oddá vztahu, stane se pro něj vším. Když pak vztah uhasne a skončí, může to zničit Štírův vnitřní pocit bezpečí. Štír však nezapomíná na svůj pěkně jedovatý ocásek, a tak není neobvyklé, že svému bývalému připraví nějakou pomstu. Tato zášť, která vznikne z pocitu křivdy, pak brání tomuto znamení posunout se v životě dál. Proto, aby mohli Štíři pokračovat, potřebují se vypovídat blízké osobě, které důvěřují, jinak jejich hořkost může být až destruktivní. Štír může být velmi depresivní a pokud s někým nemůže sdílet své emoce, ve svém smutku je schopen se doslova utopit.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak ovládaný Měsícem může být velmi citlivé a náladové znamení, které se jen těžko zbavuje minulosti. Chová se stejně jako krab, který jakmile dostane něco do klepet, tak neuvolní své pevné sevření, dokud tomu neporozumí. Raka po rozchodu čekají těžké dny, týdny a dokonce i měsíce, kdy budou neustále vzpomínat na minulost a snažit se vrátit tam, kdy je ovládala láska. Raci se cítí naplněni, když mají partnera, kterému mohou dávat svou lásku. Potřebují někoho, o koho se mohou starat. Rak je hluboce emocionální znamení a musí se naučit vypořádat se s porozchodovými city. Pomohou mu většinou jiní lidé, potřebuje oporu, setkávání a naději, že ještě v životě potká celoživotní lásku.

Rozchod s milovanou osobou není nikdy procházka růžovou zahradou. Některá znamení zvěrokruhu ho zvládají velmi těžko. Zdroj: Shutterstock

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé ve znamení Lva potřebují neustálý obdiv a pozornost, takže když se s nimi jejich partner rozejde, absolutně je to vykolejí a nechápou to. Vzhledem ke své majestátní povaze to nedávají příliš najevo, ale uvnitř poměrně hodně trpí. Lvi nesnášejí být nechtění a nedůležití. Jak se tedy s rozchodem vyrovnávají? Nebrečí, ani se nedoprošují, na to jsou příliš hrdí. Své zlomené srdce si musí vyléčit zvýšením svého sebevědomí. Chodí do společnosti, kam se nezapomenou pěkně nastrojit a navonět. Musí prostě po rozchodu vypadat úžasně a potřebují, aby je lidé obdivovali a aby jejich bývalý partner puknul závistí. Často se také bezhlavě vrhají do nového vztahu. Vytloukat klín klínem se však nevyplácí, jakmile to Lev pochopí a uklidní se, přestane trpět.

Zdroje: www.bustle.com, horoskopy.blesk.cz