Šťastná čísla pro každé znamení zvěrokruhu. Která jsou ta vaše?

Existují čísla, která jsou podle numerologie spojena s naší osobností, pocity a horoskopem. Šťastná čísla mohou pocházet z různých zdrojů, od toho, se kterým se narodíte, až po to, které vlastní váš partner. Některá šťastná čísla jsou spojena s astrologií a s vaším znamením zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani jsou sice tvůrci svého vlastního štěstí a osudu, ale toto jejich štěstí se může zvětšit, pokud mají své šťastné číslo po svém boku. A jsou to čísla 6, 24 a 64. Berani by však neměli tato čísla používat v sázkách či hazardních hrách, měli by je spíš používat ve svých heslech ši pinech. Pokud tak učiní, mohou zvýšit své úspory a štěstí s penězi.

Býk (21.4. - 21.5.)

Šťastná čísla pro Býka jsou 6, 11 a 17. Pokud tato čísla vidí ve svém každodenním životě často, znamená to, že jsou požehnáni pozitivní energií. Tato šťastná čísla jim také mohou pomoci v jejich profesním úspěchu. Numerologové však také varují, že se na tato čísla nesmí přehnaně spoléhat.

Pro Býka jsou šťastná čísla 6, 11 a 17. Zdroj: Shutterstock

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Je opravdu těžké najít šťastné číslo pro Blížence. Je to proto, že tito lidé bývají často rozpolcení a neustále mění své plány. Stejně tak se mění i jejich šťastná čísla, ta nejšťastnější jsou zatím 3 a 5, stejně tak jako ta, která vyjdou po jejich sečtění: 5+3 = 8, 5+5 = 10 a 3+3 = 6.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci se řídí svými emocemi a podle toho se rozhodují. Podle astrologů je 24. den každého měsíce pro Raka velkým štěstím, že může začít s jakoukoli prací a vždy si poradí. Kromě čísla 24 jsou další šťastná čísla pro Raka také 1 a 58. Tato čísla pomáhají Rakovi mít kontrolu nad svými emocemi. Pokud tato čísla vidí často, je to znamení, že se pro něj věci změní. Navíc číslo 24 má spojitost se štěstím v lásce.

Lev (23.7. - 22.8.)

Šťastné číslo pro Lva je cokoliv, kde se vyskytuje 9, přičemž nejpříznivější čísla jsou 9, 19 a 49. Číslo 9 je spojeno s devíti bohyněmi. To je důvod, proč jsou zrozenci ve Lvu také požehnáni ženskými energiemi. Tyto energie umožňují Lvům lepší komunikaci, smysluplnost a pokoru v jejich činech.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna patří k elementu Země. Tito lidé jsou ovlivňováni svými vlastními činy a také činy ostatních. Často se tak snaží působit na své okolí, a přitom se držet rozumu. Pomoci jim v tom mohou šťastná čísla 0, 14 a 49. Pokud začnou něco podle těchto čísel, pomůže jim to utvářet okolí k dobrému. Stručně řečeno, budou mít sílu uvnitř i z vnějšího světa.

Panně přinesou štěstí čísla 0, 14 a 49. Zdroj: Shutterstock

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy touží najít rovnováhu ve všem, co dělají. Proto je pro ně každé dvojciferné číslo se stejným číslem (11, 77, 88, 99, 66) velkým štěstím. Pokud však jde o jednociferná čísla, pak čísla 8 a 2 jsou podle astrologů pro Váhy nejvíce příznivá. S těmito čísly budou Váhy vždycky úspěšné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři bývají velmi zvědaví a úzkostliví ohledně svého života. A čísla jim mohou skutečně pomoci tuto úzkost snížit na minimum. Šťastná čísla pro Štíra jsou 5, 18 a 69. Pokud se pustí do jakékoli práce ve spojitosti s některým z těchto čísel, vždy to dopadne dobře.

5, 18 a 69 jsou čísla pro Štíra. Zdroj: Shutterstock

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou tajnůstkářští. Mají rádi svobodu a mají hodně energie. Často je však pro ně obtížné navázat dlouhotrvající pouta. Pokud však Střelec najde někoho, jehož datum narození je 5, 7, 15 nebo 28, jeho přístup k dlouhodobým vztahům se zcela změní.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha budou úspěšní, pokud se budou obklopovat čísly 3, 5, 14 a 95. Třeba cvičení v 5:14 hod. jim pomůže lépe sladit jejich čakry. Měli by být obezřetní na tato čísla v souvislosti s časem a dbát na správné načasování čehokoli, co dělají.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři mají tendenci dobře skrývat své emoce. Ale opravdu chtějí? Ne, stejně jako každý z nás, i oni hledají lásku a péči. Najdou je u lidí, kteří mají v datu narození čísla 2 a 7. Další šťastná čísla pro Vodnáře jsou 77 a 35.

Pro Vodnáře mají význam čísla 2 a 7. Zdroj: Shutterstock

Ryby (21.2. - 20.3.)

V boji s negativními energiemi pomohou Rybám čísla 5 a 7, ale také dvouciferná 15, 36 a 21. Jsou tak trochu materialističtí a rádi nakupují. Pokud občas nakoupí to, co má tato čísla, budou jim tyto věci přinášet štěstí a dobrou náladu.



