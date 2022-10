Ženy zrozené v těchto znameních trpí strachy a úzkostí, i když nemají důvod

Existují lidé, kteří mají strach ze situací, které by se mohly stát, při setkání s lidmi trpí úzkostmi a trápí se i z malicherností. Žít v takovém napětí není vůbec šťastné. Ovlivňují nás v tom samozřejmě i hvězdy a datum našeho narození. Která ženská znamení jsou taková?

Rak (22.6. - 22.7.)

Charakteristická vlastnost žen narozených ve znamení Raka je celková nestabilita, což je dáno vlivem Měsíce. Raci mívají neustálé obavy z toho co bude a co se stane, a to jak v bezprostřední přítomnosti, tak v budoucnosti. Prožívají momenty, kdy je tyto strachy naprosto pohltí a tyto ženy pak nejsou mnohdy schopny normálně fungovat. Žijí pro rodinu a svoje úzkosti přenášejí i na svého partnera a děti, takže v rodině vytvářejí nežádoucí napětí. Na druhou stranu je to právě rodina, která dokáže Rakovi pomoci překlenout tyto stavy.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Velkým oříškem bývají i ženy zrozené v Blížencích. Kdo je má doma, měl by trochu zpozornět, protože dříve nebo později ženu Blížence přepadnou nejrůznější úzkosti, jenže na rozdíl od zrozenců ve znamení Raka, si Blíženci všechno nechávají pro sebe. Své obavy skrývají před ostatními a neuvěřitelně trpí. Mívají rovněž pro své okolí těžko pochopitelné nervové záchvaty. Pokud se nedokážou svěřit a mluvit o tom, co je trápí, není jim v jejich stavech trudomyslnosti žádné pomoci.

Blížence přepadají nejrůznější úzkosti, jenže na rozdíl od zrozenců ve znamení Raka, si Blíženci všechno nechávají pro sebe. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Možná vás to překvapí, ale také ženy zrozené v Panně bývají poměrně často úzkostné. Způsobuje to jejich puntičkářství. Chtějí mít neustále vše perfektní, pod kontrolou a dokonale naplánované. Jenže realita bývá mnohdy jiná a liší se od plánu, což je přirozené, jenže Panny si s tím často neví rady. Nejhorší je pro ně to, když nestíhají a nahromadí se stres. Upadají pak do strašných stavů paniky a úzkostí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Dalším znamením zvěrokruhu, které patří k těm nejvíce úzkostlivým, jsou Váhy, což je znamení, které hledá rovnováhu ve všem a vždy. Ale co se stane, když této vyrovnanosti nedosáhnou? Znervózní, znejistí, dostanou strach. Projevuje se to pak napětím vůči komukoli, s kým se potkají, nejvíce pak trpí jejich blízcí. Právě však jejich nejbližší osoby, partneři nebo rodiče jim většinou dodají klid a jistotu, kterou tak lehce ztrácejí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Mezi nejvíce úzkostnými znameními zvěrokruhu jsou také Ryby. Znamení s obrovskou citlivostí a nekonečnou empatií, které podléhá úzkosti jako málokdo. Ženy v tomto znamení se propadají do melancholie poměrně často a nenadále. Mohou se smát a hýřit vtipy, ale za pět minut už sedí ponořeny do svých trudných myšlenek, jsou podrážděné a neovladatelné. Muž, který žije s ženou zrozenou v Rybách by se na ni proto neměl zlobit, ale měl by se snažit pochopit její pocity.

Zdroje: www.rd.com, chedonna.it